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Это'о: Барселона должна сделать все, чтобы Месси завершил карьеру в клубе

Испания
(2 голосов)

Все ли с этим согласятся?

Это'о: Барселона должна сделать все, чтобы Месси завершил карьеру в клубе
UA-Футбол
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Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это'о в очередной раз высоко оценил роль Лео Месси в каталонском клубе.

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"Лео мне как сын. Я всегда желал ему всего наилучшего. "Барселона" - это и есть Месси. Нам всем очень повезло, что в "Барселоне" играет лучший футболист всех времен. Нужно сделать все, чтобы именно здесь он закончил карьеру", - приводит слова Самуэля TyC Sports.

После провала в игре против "Барселоны", в СМИ появилось много информации, что Лео готов покинуть клуб. Остановить его могут только досрочные выборы президента и назначение Хави.

Отметим, что в ближайшее время каталонцев должен возглавить Рональд Куман.

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В статье: Лионель Месси Самуэль Это'О Барселона
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(2 голосов)
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
17.08.2020 в 21:27
Пристрелить?
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Spokoyno (Киев)
17.08.2020 в 21:08
ТА ЦЕ ТАК! Але для цього боси Барселони повинні визнати, що Мессі за 30 і того чудового центру 5... 10 річної давності НЕМА! А ОДНИМ Ліонелем половину поля не закриєш!
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0
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СашаXM (Хмельницкий)
17.08.2020 в 20:39
че он лепит )) чувак уже год так 2-3й тянит Барсу на дно )) ну пусть играет, реалу только в плюс, но хотелось бы видить бывшую Барсу ..
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+1
-1
Наш (Одесса)
17.08.2020 в 20:48
ну может прямо сейчас...
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0
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