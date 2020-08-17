Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это'о в очередной раз высоко оценил роль Лео Месси в каталонском клубе.

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"Лео мне как сын. Я всегда желал ему всего наилучшего. "Барселона" - это и есть Месси. Нам всем очень повезло, что в "Барселоне" играет лучший футболист всех времен. Нужно сделать все, чтобы именно здесь он закончил карьеру", - приводит слова Самуэля TyC Sports.

После провала в игре против "Барселоны", в СМИ появилось много информации, что Лео готов покинуть клуб . Остановить его могут только досрочные выборы президента и назначение Хави.