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Официально: Кике Сетьен уволен из Барселоны

Испания
(1 голосов)

То, чего следовало ожидать

Официально: Кике Сетьен уволен из Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" объявила об увольнении Кике Сетьена.

Испанский специалист был уволен со своего поста спустя три дня после поражения "Баварии" 2:8. Совет директоров принял решение расстаться со специалистом и обещает масштабную реструктуризацию.

Сетьен возглавил команду в январе 2020-го года. Успел провести с клубом 25 матчей, в которых добыл 16 побед. В чемпионате Испании "Барселона" стала второй, а в Лиге Чемпионов покинула турнир в четвертьфинале.

Новый наставник будет назначен в течении нескольких дней. Крайне вероятно, им станет Рональд Куман.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (3)
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СашаXM (Хмельницкий)
17.08.2020 в 21:17
когда назначали местаная барбиселония кричала, что это именно тот тренер, что нужно .. что сейчас скажут наши гЭксперты?
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+1
0
DROP D (Винница)
17.08.2020 в 21:22
Скажут, что это не тот тренер который нам нужен был
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
17.08.2020 в 21:16
Ух ты . А я думал он будет как янык убежгать когда в него болелы Барсы начнут стрелять..
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+1
0


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