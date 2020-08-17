Официально: Кике Сетьен уволен из Барселоны

Каталонская "Барселона" объявила об увольнении Кике Сетьена.

Испанский специалист был уволен со своего поста спустя три дня после поражения "Баварии" 2:8. Совет директоров принял решение расстаться со специалистом и обещает масштабную реструктуризацию.

❗ Quique Setién deja de ser el entrenador del primer equipo

▶ El nuevo entrenador será anunciado en los próximos días, en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2020

Сетьен возглавил команду в январе 2020-го года. Успел провести с клубом 25 матчей, в которых добыл 16 побед. В чемпионате Испании "Барселона" стала второй, а в Лиге Чемпионов покинула турнир в четвертьфинале.