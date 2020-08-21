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Месси еще не принял решение – сын Кройфа готов молиться, чтобы Лионель остался в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Каталонский вопрос

Месси еще не принял решение – сын Кройфа готов молиться, чтобы Лионель остался в Барселоне
Новина українською

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси еще не принял окончательное решение о том, чтобы покинуть каталонский клуб. По информации Marca, общественность узнает обо всем уже в ближайшие дни.

Как сообщает источник, 33-летний нападающий хочет побеждать, но обстановка в клубе сейчас не устраивает капитана. В Каталонии Лионеля держит семья и желание не покидать "Барселону" при пустых трибунах и после разгрома от "Баварии".

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Экс-полузащитник "Барселоны" Йорди Кройфф отметил, что он "молится, чтобы Месси остался". Издание Mundo Deportivo отмечает, что сын легендарного тренера "сине-гранатовых" надеется на дар убеждения боссов испанского гранда. К слову, новый спортивный директор клуба уже заявил, что Куман якобы желает построить проект вокруг Месси и молодых футболистов.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Йорди Кройф
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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prockop4uck (Киев)
21.08.2020 в 09:36
Никуда он не уйдёт. Сидя в барсе все можно валить на тренера. Сто раз прокатывало и ещё прокатит. А перейдя в другой клуб, где все и без него налажено, где не на кого будет валить все увидят, что "король" то голый. Просто клянчит повышение зарплаты. После 8-2
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0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 09:31
вони МОЛЯТЬСЯ... це вже якась СЕКТА мессоманів, їй-Богу...
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+1
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Algrab (Костопiль)
21.08.2020 в 09:17
В натурі, тут прослідковується рука Переса..........
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+2
0
Algrab (Костопiль)
21.08.2020 в 09:16
оленя розірве....
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.08.2020 в 09:46
Он перед уходом Неймара тоже писал свой мусор "из проверенных каталонских газет", что Ней никуда не уйдет ни за какие бабки, инфа 200%.
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0
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Algrab (Костопiль)
21.08.2020 в 09:02
цирк....
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