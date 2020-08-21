Месси еще не принял решение – сын Кройфа готов молиться, чтобы Лионель остался в Барселоне

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси еще не принял окончательное решение о том, чтобы покинуть каталонский клуб. По информации Marca, общественность узнает обо всем уже в ближайшие дни.

Как сообщает источник, 33-летний нападающий хочет побеждать, но обстановка в клубе сейчас не устраивает капитана. В Каталонии Лионеля держит семья и желание не покидать "Барселону" при пустых трибунах и после разгрома от "Баварии".

Экс-полузащитник "Барселоны" Йорди Кройфф отметил, что он "молится, чтобы Месси остался". Издание Mundo Deportivo отмечает, что сын легендарного тренера "сине-гранатовых" надеется на дар убеждения боссов испанского гранда. К слову, новый спортивный директор клуба уже заявил, что Куман якобы желает построить проект вокруг Месси и молодых футболистов.