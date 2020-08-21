  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Нужно больше голландцев: Барселона может приобрести двух футболистов сборной Нидерландов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нужно больше голландцев: Барселона может приобрести двух футболистов сборной Нидерландов

Испания
(1 голосов)

Депай и Ван Де Бек на радаре

Нужно больше голландцев: Барселона может приобрести двух футболистов сборной Нидерландов
Новина українською

Форвард "Лиона" Мемфис Депай может продолжить карьеру в Каталонии. Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман хочет видеть в команде нападающего, с которым он работал в национальной сборной Нидерландов, как сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

Читайте такжеКандидат в президенты Барселоны: Если я стану во главе клуба, то Куман не будет тренером

26-летний Депай заменит главного страйкера "сине-гранатовых" Луиса Суареса. Отмечается, что трансферная стоимость Мемфиса является подъемной для "Барселоны". Депай будет призван омолодить атакующую линию испанского гранда.

Также стало известно, что "Барселона" предлагает 6-летний контракт другому голландцу, а именно 23-летнему хавбеку "Аякса" Донни Ван Де Беку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Рональд Куман Лион Барселона Мемфис Депай Донни ван де Бек Олимпик (Лион)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...