Нужно больше голландцев: Барселона может приобрести двух футболистов сборной Нидерландов

Форвард "Лиона" Мемфис Депай может продолжить карьеру в Каталонии. Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман хочет видеть в команде нападающего, с которым он работал в национальной сборной Нидерландов, как сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

26-летний Депай заменит главного страйкера "сине-гранатовых" Луиса Суареса. Отмечается, что трансферная стоимость Мемфиса является подъемной для "Барселоны". Депай будет призван омолодить атакующую линию испанского гранда.

Также стало известно, что "Барселона" предлагает 6-летний контракт другому голландцу, а именно 23-летнему хавбеку "Аякса" Донни Ван Де Беку.

#Barça are in talks with Donny #VanDeBeek's agent (Guido Albers) for a 6-year contract. #RealMadrid had an option to buy, but it expired last June 30. Now Bartomeu is working to reach an agreeement with #Ajax, which dreams Luis #Suarez's return. #transfers #FCB