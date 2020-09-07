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Лео снова в деле. Месси провел первую предсезонную тренировку
Много новостей об аргентинце, но куда же без него
Лео Месси не будет покидать "Барселону". Об этом капитан каталонцев объявил еще на прошлой неделе.
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Сегодня же форвард провел первую предсезонную тренировку с командой. На данный момент, он работал по одиночной программе, соблюдая протокол Ла Лиги.
Leo #Messi begins preseason training. pic.twitter.com/ygPNpWzjkb— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020
Следует отметить, что "Барселона" стартует в новом сезоне матче против "Вильярреала". Он состоится 27-го сентября.
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.09.2020 в 23:05
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