Лео снова в деле. Месси провел первую предсезонную тренировку

Лео Месси не будет покидать "Барселону". Об этом капитан каталонцев объявил еще на прошлой неделе.

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Сегодня же форвард провел первую предсезонную тренировку с командой. На данный момент, он работал по одиночной программе, соблюдая протокол Ла Лиги.

Следует отметить, что "Барселона" стартует в новом сезоне матче против "Вильярреала". Он состоится 27-го сентября.