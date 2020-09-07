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Лео снова в деле. Месси провел первую предсезонную тренировку

Испания
(2 голосов)

Много новостей об аргентинце, но куда же без него

Лео снова в деле. Месси провел первую предсезонную тренировку
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Лео Месси не будет покидать "Барселону". Об этом капитан каталонцев объявил еще на прошлой неделе.

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Сегодня же форвард провел первую предсезонную тренировку с командой. На данный момент, он работал по одиночной программе, соблюдая протокол Ла Лиги.

Следует отметить, что "Барселона" стартует в новом сезоне матче против "Вильярреала". Он состоится 27-го сентября.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.09.2020 в 23:05
Куман малу карліту на одіночку пустива воно не в формі геть - пробігло 10м та й запихалося та й ще й м'яча втратив, навіть татушка поплила.Який позор так себе занехаяти. А ще говорять" лучшій футболіст" , тьху напевно скоро почнуть допінгом фарширувати, як курину ножку,щоб хоч якось по полю пересувався. А барселонські фанати знов, як лопушкі, уші розвісять та лапшичку покірно приймати будуть. Борьба за лапшутак, Мєсіку-пєсіку?
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