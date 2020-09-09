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ESPN: Суарес может заменить форварда Атлетико, который отправится в Ювентус вместо него

Испания
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Вот это поворот

ESPN: Суарес может заменить форварда Атлетико, который отправится в Ювентус вместо него
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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес получил предложение от мадридского "Атлетико". "Матрасники" готовы перебить условия туринского "Ювентуса", чтобы приобрести уругвайского нападающего – об этом сообщает ESPN.

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Тем не менее, "Старая синьора" по-прежнему является главным претендентом на игрока, но переезд в Италию все равно будет сопровождаться большим количеством дополнительных проблем (к примеру, экзамен на знание языка). Сам Суарес не отбрасывает вариант с переездом в столицу Испании.

В то же время сообщается, что форвард "Атлетико" Альваро Мората хочет расторгнуть свой контракт с мадридцами и подписать трудовой договор с "Ювентусом". Если данный трансфер состоится, то переход Суареса в стан "матрасников" можно считать решенным вопросом.

В сезоне-2019/20 Луис сыграл 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач. По информации СМИ, он не входит в планы нового тренера "Барселоны" Рональда Кумана.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона Альваро Мората
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Источник:
ESPN

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