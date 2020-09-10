"С Месси, как и с Мбаппе, тоже все наладится". Гризманн – про игровые связи с капитаном Барселоны

Форвард каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн уверен, что ему удастся наладить игровые связи с капитаном команды Лионелем Месси. Цитирует 29-летнего француза AS со ссылкой на RTL.

"Взаимопонимание между нами похоже на то, как у меня все развивалось с Мбаппе. Поначалу были сложности, понадобилось время для того, чтобы мы стали взаимодействовать лучше. С Лео тоже все наладится. Хочу снова играть со своими партнерами и выкладываться на поле ради трофеев. Предыдущий сезон закончился без титулов, такого с "Барселоной" не случалось давно. Клуб и тренер мне доверяют, все в порядке".