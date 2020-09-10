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"С Месси, как и с Мбаппе, тоже все наладится". Гризманн – про игровые связи с капитаном Барселоны

Испания
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Верите, что ребята подружатся на поле?

"С Месси, как и с Мбаппе, тоже все наладится". Гризманн – про игровые связи с капитаном Барселоны
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Форвард каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн уверен, что ему удастся наладить игровые связи с капитаном команды Лионелем Месси. Цитирует 29-летнего француза AS со ссылкой на RTL.

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"Взаимопонимание между нами похоже на то, как у меня все развивалось с Мбаппе. Поначалу были сложности, понадобилось время для того, чтобы мы стали взаимодействовать лучше. С Лео тоже все наладится. Хочу снова играть со своими партнерами и выкладываться на поле ради трофеев. Предыдущий сезон закончился без титулов, такого с "Барселоной" не случалось давно. Клуб и тренер мне доверяют, все в порядке".

Напомним, Месси решил остаться в "Барселоне". Его трудовой договор с клубом истекает в конце сезона-2020/21.

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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