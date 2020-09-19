Примера. 2-й тур. Вильярреал выгрыз победу над Эйбаром

"Вильярреал" потерял два очка в первом туре и был близок к подобной неудаче и сейчас. "Субмарина" играла немного активнее "Эйбара", но вряд ли этого достаточно, чтобы говорить о безальтернативности результата. Тем более именно "Вильярреал" был в этом матче в роли догоняющего.

Хотя первой забила "субмарина". Херард Морено откликнулся на фланговую передачу и реализовал выход один на один. Но был офсайд. Это означало, что все результативные действия команды оставили на второй тайм. Темп задали Эду Экспозито и Энрике Гарсия из "Эйбара". Первый отдал классный разрезной пас из глубины, второй мастерски разобрался с защитником и голкипером.

В затруднительной ситуации оказались "подводники", но выход был найден благодаря индивидуальному мастерству Морено. Получив мяч от Чуквезе, нападающий развернулся на небольшом клочке газона в штрафной площади и пробил низом в дальний угол. Этот гол вдохновил "Вильярреал" на дальнейшие активные атаки и уже через восемь минут счет стал 2:1. Пако Алькасер использовал выход один на один с передачи Морено. И дождался, когда правомерность гола подтвердил ВАР.

2:1 – первая победа Унаи Эмери у руля "Вильярреала".

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"

"Вильярреал" - "Эйбар" 2:1

Голы: Херард Морено 63, Пако Алькасер 71 - Энрике Гарсия 50

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль (Софьян Чакла 78), Даниэль Парехо, Марио Гаспар, Пако Алькасер (Мануэль Тригерос 85), Франсис Коклен (Висенте Иборра 58), Херард Морено, Самуэль Чуквезе (Такефуса Кубо 85), Пау Торрес, Мойсес Гомес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан 58)

"Эйбар": Марко Дмитрович, Педро Бигас, Серхио Альварес (Кике Гонсалес 89), Такаси Инуи, Эду Экспозито, Рафаэл Соареш (Кевин Родригеш 84), Паулу Оливейра, Энрике Гарсия (Серхи Энрич 84), Ресио (Дамир Кадзьор 84), Робер Корреа, Педро Леон (Мигель Атьенза 69)

Предупреждения: Франсис Коклен 39 - Ресио 24