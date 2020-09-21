Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич принял решение прекратить выступление за сборную Хорватии, сообщается в "твиттере" национальной команды.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team ????????



Raketa, thank you for EVERYTHING ????????❤️????????????



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️????????#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj — HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020

32-летний хавбек вызывался в сборную с 2007 года. В её составе он провёл 106 матчей и забил 15 голов. Вместе с командой Иван стал финалистом чемпионата мира в 2018 году.

На клубном уровне Ракитич начинал карьеру в "Базеле", после чего выступал за "Шальке-04", "Севилью" и "Барселону". После шести лет в каталонском клубе игрок в это трансферное окно вернулся в стан андалусийцев. С сине-гранатовыми хавбек завоевал наибольшее количество трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка и два Суперкубка страны, кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.