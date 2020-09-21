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Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии

Испания
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Игрок сосредоточится на клубной карьере

Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии
Новина українською

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич принял решение прекратить выступление за сборную Хорватии, сообщается в "твиттере" национальной команды.

32-летний хавбек вызывался в сборную с 2007 года. В её составе он провёл 106 матчей и забил 15 голов. Вместе с командой Иван стал финалистом чемпионата мира в 2018 году.

На клубном уровне Ракитич начинал карьеру в "Базеле", после чего выступал за "Шальке-04", "Севилью" и "Барселону". После шести лет в каталонском клубе игрок в это трансферное окно вернулся в стан андалусийцев. С сине-гранатовыми хавбек завоевал наибольшее количество трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка и два Суперкубка страны, кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.

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В статье: Иван Ракитич Севилья Севилья (Испания) Национальная сборная Хорватии Сборная Хорватии
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