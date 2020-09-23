"Реал должен целовать пол, по которому он ходит". Агент Бэйла вновь высказался о мадридском этапе Гарета

Джонатан Барнетт, агент вингера лондонского "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, вновь раскритиковал мадридский "Реал" за плохое отношение к своему клиенту. Цитирует Джонатана Telegraph.

"У нас были варианты с другими клубами, возможно, более солидными, чем "Тоттенхэм", но пришлось довольствоваться тем, что он выбрал. Все были согласны с тем, что его карьера в "Реале" окончена, принять это было очень легко. Имело место столкновение личностей, отсутствие поддержки и многое другое".

"Для человека, который так хорошо выступал в "Реале", он не получил заслуженного уважения, это большая проблема. Мадридцы должны целовать пол, по которому ходит Бэйл".

Напомним, Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро. В сентябре 2020-го он вернулся в Лондон на правах аренды.