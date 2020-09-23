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"Реал должен целовать пол, по которому он ходит". Агент Бэйла вновь высказался о мадридском этапе Гарета

Испания
(2 голосов)

Столица Испании – не место силы валлийца

"Реал должен целовать пол, по которому он ходит". Агент Бэйла вновь высказался о мадридском этапе Гарета
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Джонатан Барнетт, агент вингера лондонского "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, вновь раскритиковал мадридский "Реал" за плохое отношение к своему клиенту. Цитирует Джонатана Telegraph.

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"У нас были варианты с другими клубами, возможно, более солидными, чем "Тоттенхэм", но пришлось довольствоваться тем, что он выбрал. Все были согласны с тем, что его карьера в "Реале" окончена, принять это было очень легко. Имело место столкновение личностей, отсутствие поддержки и многое другое".

"Для человека, который так хорошо выступал в "Реале", он не получил заслуженного уважения, это большая проблема. Мадридцы должны целовать пол, по которому ходит Бэйл".

Напомним, Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро. В сентябре 2020-го он вернулся в Лондон на правах аренды.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Джонатан Барнетт
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Источник:
Telegraph

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
23.09.2020 в 11:04
Админы, ну поставьте фильтры на всякие Бетс
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