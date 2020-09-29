AS: Усман Дембеле близок к переходу в МЮ

Несмотря на все слухи, которые ходили в последнюю неделю, Усман Дембеле все таки может покинуть "Барселону". Им активно интересуется "МЮ".

По данным AS, каталонская сторона примет предложение в размере 50-60 миллионов. "Дьяволы" готовы подписать француза, так как переговоры по Санчо провалились.

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Уход Дембеле ускорит подписание Мемфиса Депая. Голландский тренер "Барселоны" давно настаивает на его трансфере, а после продажи Усмана появятся новые финансы.

Отметим, что Дембеле вышел на поле в игре второго тура Ла Лиги, проведя 21 минуту.