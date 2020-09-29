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AS: Усман Дембеле близок к переходу в МЮ

Испания
(1 голосов)

Что ускорит переезд Депая

AS: Усман Дембеле близок к переходу в МЮ
UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на все слухи, которые ходили в последнюю неделю, Усман Дембеле все таки может покинуть "Барселону". Им активно интересуется "МЮ".

По данным AS, каталонская сторона примет предложение в размере 50-60 миллионов. "Дьяволы" готовы подписать француза, так как переговоры по Санчо провалились.

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Уход Дембеле ускорит подписание Мемфиса Депая. Голландский тренер "Барселоны" давно настаивает на его трансфере, а после продажи Усмана появятся новые финансы.

Отметим, что Дембеле вышел на поле в игре второго тура Ла Лиги, проведя 21 минуту.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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Источник:
AS
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
29.09.2020 в 20:29
Глупая идея, брать хрустального игрока в АПЛ
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paramon7 (Запорожье)
29.09.2020 в 20:24
Как его можно брать в АПЛ? Он в Барселоне вечно с травмами был, а в Англии что тогда будет?
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