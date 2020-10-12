СМИ: Реал будет готов продать Азара следующим летом

Эден Азар начал свой второй год в "Реале" примерно так же, как и первый - постоянные травмы и потеря формы. Мадридский клуб устал это терпеть.

По информации Voetbal Nieuws, которые ссылаются на Don Balon, бельгиец может быть продан следующим летом. Этот вариант уже рассматривается.

"Реал" понимает, что серьезно потеряет в деньгах. Если в 2019-м они выложили более ста миллионов, то сейчас Азар оценивается в 55. Всего в составе мадридцев Эден выходил на поле 22 раза, отдал семь голевых и забил один гол.