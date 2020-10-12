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СМИ: Реал будет готов продать Азара следующим летом

Испания
(1 голосов)

Даже если серьезно потеряют в деньгах

СМИ: Реал будет готов продать Азара следующим летом
UA-Футбол
Новина українською

Эден Азар начал свой второй год в "Реале" примерно так же, как и первый - постоянные травмы и потеря формы. Мадридский клуб устал это терпеть.

По информации Voetbal Nieuws, которые ссылаются на Don Balon, бельгиец может быть продан следующим летом. Этот вариант уже рассматривается.

"Реал" понимает, что серьезно потеряет в деньгах. Если в 2019-м они выложили более ста миллионов, то сейчас Азар оценивается в 55. Всего в составе мадридцев Эден выходил на поле 22 раза, отдал семь голевых и забил один гол.

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Отметим, что деньги от продажи Азара могут пойти на покупку форварда "ПСЖ".

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
Voetbal Nieuws

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Комментарии (4)
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hardcorepwnz (Украина)
12.10.2020 в 19:54
Если он так и не наберет форму хотя бы уровне прошлогодней ответки с ПСЖ, когда он в целом был неплох, надо продавать. Пока он еще хоть что-то стоит.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
12.10.2020 в 18:34
А кому он теперь нужен.вон Бейла сколько продовали
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0
-7
avatar
MES QUE UN CLUB
12.10.2020 в 19:15
Ну да ты и твоё окружение Крым куда быстрее продали. Теперь твоё дело минет Путину делать, а не о делах испанских клубов рассуждать. Брысь мерзость
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+3
-1
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таврия19752009 (симферополь)
12.10.2020 в 19:23
Свои сексуальные фантазии на меня не распространяй .
0
-3


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