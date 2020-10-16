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Реал - Кадис. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Реал - Кадис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Кадис. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Реалу" календарь преподнес приятный сюрприз – после окна сборных сыграть придется на своем поле против новичка лиги. Если и будут какие-то игровые проблемы, то всех их можно завуалировать.

Хотя "Кадис" подходит к этому поединку в статусе девятой команды турнирной таблицы – это точно не мальчик для битья. Матч состоится 17-го октября 2020-го года в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Где еще смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча "Реал" - "Бетис"?

  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
  • Франция - beIN SPORTS CONNECT;
  • Словакия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga 3, Movistar +, Movistar Laliga;
  • Великобритания - Premier Player HD, LaLigaTV.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Кадис Где смотреть футбол
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