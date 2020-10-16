Реал - Кадис. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реалу" календарь преподнес приятный сюрприз – после окна сборных сыграть придется на своем поле против новичка лиги. Если и будут какие-то игровые проблемы, то всех их можно завуалировать.

Хотя "Кадис" подходит к этому поединку в статусе девятой команды турнирной таблицы – это точно не мальчик для битья. Матч состоится 17-го октября 2020-го года в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

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