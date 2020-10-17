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Реал - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Реал - Кадис: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" после окна сборных обычно сталкивается с трудностями, а здесь в соперниках команда, которая лучше играет на выезде, чем дома. Возникнут ли у мадридцев проблемы? В каком образе предстанет команда перед стартом в Лиге чемпионов?

Узнаем вместе с видеотрансляции, которая состоится 17.10.2020 в 19:30. Сигнал предоставлен платформой MEGOGO. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Кадис
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