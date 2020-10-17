Реал - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" после окна сборных обычно сталкивается с трудностями, а здесь в соперниках команда, которая лучше играет на выезде, чем дома. Возникнут ли у мадридцев проблемы? В каком образе предстанет команда перед стартом в Лиге чемпионов?

Узнаем вместе с видеотрансляции, которая состоится 17.10.2020 в 19:30. Сигнал предоставлен платформой MEGOGO. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>.

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