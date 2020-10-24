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Куртуа: За Реал играет лучшая девятка в мировом футболе

Испания
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Вратарь "сливочных" высказался перед "эль-класико"

Куртуа: За Реал играет лучшая девятка в мировом футболе
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Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мыслями накануне матча против каталонской "Барселоны" в рамках 7-го тура Ла Лиги.

"Барселона" всегда в хорошей форме. Весь шум по поводу них приходит извне, мне кажется. Думаю, внутри команда сплоченная, она хорошо начала сезон, много выиграла.

Будет хорошая, сложная игра, она будет отличаться от предыдущих из-за того, что у "Барсы" новый тренер Рональд Куман. Но у них есть свой стиль, так что нам нужно быть на высоте и тактически, и психологически.

Полагаю, мы могли забить больше голов в этом сезоне, но так сложилось не из-за того, что забивать некому. За нас играет лучшая "девятка" (прим. - речь о Кариме Бензема) в мировом футболе, и другие футболисты тоже способны отправить мяч в ворота. Сейчас сложный период, но мы дважды забили "Леванте", трижды – "Бетису".

Дело в том, что порой мы встречаемся с командами, которые играют очень глубоко против нас и таким соперникам тяжелее забить. Это их заслуга. Не всегда получается громить всех 4:0 или 5:0. Важно одерживать победы", – рассказал бельгиец.

Начало встречи - 17.00.

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В статье: Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Эль Классико Ла Лига
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