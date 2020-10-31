Примера. 8-й тур. Кадис победил Эйбар, а Атлетик наказал Севилью за пассивность

На прошлой неделе в контексте "Севильи" мы писали об усталости – остались в прошлом те времена, когда подопечные Лопетеги вырывали победы на последних минутах встреч. Теперь этим же оружием соперники бьют "Севилью". Недавно такое удалось "Гранаде", а сегодня – кризисному "Атлетику".

"Севилья" быстро забила усилиями Окампоса и Эн-Несири, после чего не форсировала событий. И первый тайм прошел под ее контролем – у "Атлетика" практически не было шансов отыграться. После перерыва баски увеличили обороты, но не резко – на резкость пока эта команда не способна. Но даже минимального ускорения хватило для того, чтобы сломать хребет стоячей "Севильи". Сначала ловко на дальней штанге сыграл Муньяин, замкнув передачу вышедшего на замену Микеля Весги. А потом Санчет первым касанием к мячу после выхода на поле забил победный мяч. Такой важный мяч для Гаиска Гаритано – это победа его имени. Угроза увольнения никуда не исчезла, но этот результат её (угрозу) точно притормозит.

После таких матчей не увольняют.

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Севилья" 2:1

Голы: Икер Муньяин 76, Ойхан Санчет 86 - Юссеф Эн-Несири 9

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Алехандро Беренгер (Икер Муньяин 67), Юри Берчиче, Дани Гарсия (Микель Весга 67), Андер Капа, Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре 54), Иньиго Мартинес, Ойер Саррага (Унаи Лопес 54), Иньяки Уильямс, Хон Моркильо (Ойхан Санчет 85)

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос, Иван Ракитич (Неманья Гудель 68), Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Люк де Йонг (Карлос Фернандес 88), Диего Карлос, Хоан Хордан (Оливер Торрес 68), Фернандо Франсиско Режес (Мунир Эль-Хаддади 87), Юссеф Эн-Несири (Франко Васкес 63)

Предупреждения: Рауль Гарсия 30, Иньиго Мартинес 53, Иньяки Уильямс 61, Унаи Лопес 89, Юри Берчиче 90+2 - Фернандо Франсиско Режес 26, Жюль Кунде 62, Маркос Акунья 69, Хесус Навас 88, Диего Карлос 90

"Кадис" продолжает широкими шагами открывать для себя новые горизонты. Новичок Ла Лиги получил уже четвертую победу в Ла Лиге. Все четыре победы одержаны на чужих полях и с сухим счетом – уникальный стиль команды Альваро Диаса.

С "Эйбаром" "Кадис" разобрался в течение трех минут незадолго до перерыва. Сначала забил нестареющий Альваро Негредо, а затем он же ассистировал Сальви Санчесу. Получив такой удар под дых, "Эйбар" ничего не смог предложить сопернику в первом тайме. А во втором "Кадис" не позволил, потому что играл акцентировано на оборону. И имел на это полное право.

Эта победа продолжила не только гостевую победную серию "Кадиса", но и общую беспроигрышную – уже пять поединков подряд. Четыре из них – без пропущенных мячей.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Кадис" 0:2

Голы: Альваро Негредо 36, Сальва Санчес 39

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос (Рафаэл Соареш 82), Серхио Альварес, Такаси Инуи (Серхи Энрич 46), Паулу Оливейра, Папа Кули Диоп (Эду Экспозито 46), Энрике Гарсия (Йосинори Муто 82), Анайц Арбилья, Алехандро Посо, Кевин Родригеш (Дамир Кадзьор 75), Брайан Хиль

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Аугусто Фернандес 80), Фали Хименес, Хосе Мари (Хон Гарридо 80), Сальва Санчес (Иван Алехо 61), Энтони Лосано (Филип Малбашич 72), Карлос Акапо, Хуан Торрес Кала, Алекс Фернандес, Альваро Негредо (Янн Бодиже 80), Альфонсо Эспино

Предупреждения: Эстебан Бургос 70 - Энтони Лосано 64