Примера. 8-й тур. Вальядолид не создал проблем Вильярреалу

"Вильярреал" проиграл лишь один из предыдущих семи матчей Ла Лиги, но и побед было не так уж и много – всего три. Кроме того, что "субмарина" разыграла ничью с "Атлетико", такие же результаты имели место в противостояниях с новичками турнира "Уэской" и "Кадисом". Сегодня Унаи Эмери боялся такой участи – очков в матчах, где "Вильярреал" был фаворитом, уже потеряно достаточно.

Именно поэтому хозяева начали весьма активно и отметились голом уже к середине первого тайма. Самуэль Чуквезе идеально использовал фланговую передачу от Альфонсо Педрасы, сделанную после хорошего сольного прохода флангом. "Вальядолид" пытался прийти в себя, но быстро получил второй удар по подбородку: на этот раз от Пау Торреса после розыгрыша углового.

До конца матча "Вальядолид" собрал 11-ь ударов в статистику, но только два несли какую-либо угрозу воротам Асенхо. "Вильярреал" создал больше и закономерно выиграл этот матч.

Теперь он на третьем месте турнирной таблицы. А "Вальядолид" на самом дне.

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"

"Вильярреал" - "Вальядолид" 2:0

Голы: Самуэль Чуквезе 21, Пау Торрес 37

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Висенте Иборра, Мануэль Тригерос, Марио Гаспар, Пако Алькасер (Карлос Бакка 83), Херард Морено (Жереми Пино 83), Пау Торрес, Самуэль Чуквезе (Такефуса Кубо 64), Мойсес Гомес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан 67)

"Вальядолид": Хорди Масип, Луис Перес (Мараньян 46), Хоакин Фернандес, Вальдо Рубио (Пабло Эрвияс 46), Бруно Гонсалес, Шон Вайссман, Оскар Плано (Тони Суарес 78), Фабиан Орельяна, Рубен Алькарас, Рауль Гарсия, Мичел (Кике Перес 78)

Предупреждения: Марио Гаспар 90+1 - Хоакин Фернандес 34, Рубен Алькарас 52, Рауль Гарсия 71