Официально: Ансу Фати пропустит четыре месяца

Ансу Фати сегодня перенес операцию на мениске. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Испанский вингер порвал мениск в последнем матче, а сегодня перенес операцию. Он пропустит порядка четырех месяцев и сможет вернуться на поле в марте.

LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club's medical services.



