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Официально: Ансу Фати пропустит четыре месяца

Испания
(1 голосов)

Огромная потеря для команды Кумана

Официально: Ансу Фати пропустит четыре месяца
UA-Футбол
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Ансу Фати сегодня перенес операцию на мениске. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

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Испанский вингер порвал мениск в последнем матче, а сегодня перенес операцию. Он пропустит порядка четырех месяцев и сможет вернуться на поле в марте.

В текущем сезоне Фати провел десять матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Комментарии (10)
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Дрюон (Одесса)
09.11.2020 в 19:11
Не загубили бы пацанчика в самом начале карьеры, совсем молодой еще, формируется, пару таких травм - и можно не восстановиться. Вон Макса Малышева возьмите, там несколько другой расклад, но тем не менее... в 27 - скорее всего уже пенсионер. Жизнь, понятно, не заканчивается, но так ли ему хотелось прожить свою футбольную жизнь?
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
09.11.2020 в 19:02
Крепкого здоровья парню, чтобы вернулся ещё сильнее!
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+7
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.11.2020 в 18:23
Так по статистиці в цьому сезоні він кращий аніж карліто. Жаль, що хлопцю скоротять зп, щоб прогодувати низькорослого пішохода ще один сезон
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+2
-9
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 18:54
Точно. Еще годик закрепления Фати и можно инопенальтянина отправлять на пенсию. Пенальти кто-то другой пробьет, да еще и мешок денег сэкономят.
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+1
-8
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MES QUE UN CLUB
09.11.2020 в 19:04
Ты, как вроде поумнее желтопузого был.... неужели я ошибался?
+7
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.11.2020 в 19:06
А что я не так сказал? Вы тут сами в полном составе его отправляли из клуба месяц назад, а сейчас что поменялось?
+1
-8
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.11.2020 в 19:19
Як завжди недоамєрікос з пропуйловськими поглядами маніпулює. А сам то розумний? якщо своєї точки зору ніколи не маєш,глориш лише постійно, як тупа пенсіонєркачого тільки твій поцілунок в даріанську оленячу клоаку коштує?
0
-6
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.11.2020 в 19:11
Ансу Фати лучше, чем карлито Флорентино Перес? А при чём здесь твой кумир Фло Перес, которого ты называешь низкорослым пешеходом? И вообще, у тебя есть, пусть не умные, но хотя бы, не глупые мысли о футболе?
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+7
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.11.2020 в 19:24
Ти краще розберись чому це минулий президент барси (якби європейського клубу) пропуйловські чемпіонати пропагує та що цьому протиставити, бо саме барса туди якраз котиться - в клоакута й наступний прєзік буде такий же, бо шо не глянь в барсі - одні сєпари, прогнило все
0
-6
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.11.2020 в 19:32
А те що Ансу Фаті зробив набагато більше результативних дій за початок чемпіонату аніж ліонелла месяновська - це факт! І твої недолугі переведення цього не приховають
0
-6


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