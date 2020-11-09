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Официально: Ансу Фати пропустит четыре месяца
Огромная потеря для команды Кумана
Ансу Фати сегодня перенес операцию на мениске. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".
Испанский вингер порвал мениск в последнем матче, а сегодня перенес операцию. Он пропустит порядка четырех месяцев и сможет вернуться на поле в марте.
LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club's medical services.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2020
ALL THE DETAILS: https://t.co/cLAW4W9USg pic.twitter.com/4SGu1aH0C3
В текущем сезоне Фати провел десять матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
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