Куртуа иногда привозит. Вильярреал - Реал 1:1. Обзор матча и видео голов

"Реал" не смог на поле "Вильярреала" добыть три очка, однако даже одно позволило нарастить преимущество над "Барселоной" в турнирной таблице. Ничья - это закономерный результат этого матча. Команды показывали равную игру и выжали по голу из своих моментов.

"Вильярреал", что интересно, забил с пенальти, который "привез" Тибо Куртуа. Конкурент Лунина не сумел удачно сыграть против Чуквезе, а потом не отбил удар с "точки" от Морено.

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Реал".

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"

"Вильярреал" - Реал 1:1

Голы: Херард Морено 76 (пен.) - Мариано 2