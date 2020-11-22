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Куртуа иногда привозит. Вильярреал - Реал 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания
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Вильярреал - Реал ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.11.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Куртуа иногда привозит. Вильярреал - Реал 1:1. Обзор матча и видео голов
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"Реал" не смог на поле "Вильярреала" добыть три очка, однако даже одно позволило нарастить преимущество над "Барселоной" в турнирной таблице. Ничья - это закономерный результат этого матча. Команды показывали равную игру и выжали по голу из своих моментов.

"Вильярреал", что интересно, забил с пенальти, который "привез" Тибо Куртуа. Конкурент Лунина не сумел удачно сыграть против Чуквезе, а потом не отбил удар с "точки" от Морено.

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Реал".

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"
"Вильярреал" - Реал 1:1
Голы: Херард Морено 76 (пен.) - Мариано 2

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вильярреал
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