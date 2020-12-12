Примера. 13-й тур. Валенсия и Атлетик - в битве характеров

Открывался тур битвой аутсайдеров, а продолжился – битвой характеров. "Валенсия" проблемная из-за ситуации в клубе, "Атлетик" – из-за неполадок с игрой. Однако обе команды борются не без успеха и держатся над зоной вылета.

В очном поединке и "Валенсии", и "Атлетику" приходилось демонстрировать характер. Первыми забили хозяева, когда в ходе затяжной атаки заработали право на пенальти (Дани Гарсия ударил по ноге Макси Гомеса). Справедливо, ведь перед тем Васс попал в штангу – гол был где-то рядом.

"Атлетик" отыгрался усилиями Вильялибре, которому несложно было увенчать успехом взвешенную комбинацию басков из нескольких средних и коротких передач. А дальше гости даже вышли вперед: на этот раз пенальти был назначен в ворота Доменека (Рачич сбил Муньяина – без вопросов к рефери), чем воспользовался прошлогодний лидер и вожак "Атлетика" Рауль Гарсия.

Гости чуть больше владели инициативой, и их победу нельзя было бы рассматривать как нечто чрезвычайное. Но и "Валенсия" боролась, поэтому заслужила ничью. Да, после ошибки Унай Симона на выходе из ворот, но нужно было оказывать давление, чтобы эта ошибка произошла. Это не то же самое, что в прошлом туре, когда Симон подарил гол "Сельте" банальной неточной передачей.

2:2 – яркий матч.

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетик" 2:2

Голы: Карлос Солер 26 (пен.), Ману Вальехо 83 - Асьер Вильялибре 55, Рауль Гарсия 79 (пен.)

"Валенсия": Хауме Доменек, Ману Вальехо, Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш (Давид Хасон 71), Муктар Дьякаби, Даниэль Васс (Тьерри Корреа 71), Урош Рачич, Максимилиано Гомес, Юнус Муса (Денис Черышев 60), Антонио Латорре, Карлос Солер

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Юри Берчиче, Микель Весга (Унаи Лопес 46), Алехандро Беренгер, Дани Гарсия, Икер Муньяин (Унай Нуньес 84), Андер Капа (Оскар де Маркос 67), Иньиго Мартинес, Асьер Вильялибре (Рауль Гарсия 77), Иньяки Уильямс

Предупреждения: Максимилиано Гомес 36, Давид Хасон 90+1 - Микель Весга 31, Дани Гарсия 61, Унаи Лопес 73, Ерай Альварес Лопес 82, Алехандро Беренгер 84, Рауль Гарсия 90+4