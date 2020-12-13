Симеоне: Поражение от Реала было закономерным, я ошибся с тактикой на игру

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне признал, что вчерашнее поражение от "Реала" (0:2) было справедливым исходом.

"Конечно, они начали сильнее, снова превзошли нас по интенсивности, скорости игры. После пропущенного гола нам было трудно найти свой темп. Во втором тайме стали действовать лучше.

Команда до этого много сыграла без поражений но когда-нибудь это должно было произойти. Когда ваш соперник сыграл лучше, их надо поздравить.Три замены в перерыве? Тренер ошибся в решениях к матчу, затем он пытается вмешаться, чтобы улучшить ситуацию", — сказал Симеоне Marca.