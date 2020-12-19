Примера. 14-й тур. Суарес начинает, а Коста добивает Эльче

Мадридское дерби стало для "Атлетико" холодным душем. Команда высоко взлетела, поэтому падение не могло не вызвать боль. Но боль эта не парализующая. "Матрасники" начинали четырнадцатый тур лидером турнирной таблицы – и свою позицию не отдали. Хотя с "Эльче" пришлось повозиться.

Соперник сознательно делал ставку на оборону. Отсутствие прицельных ударов по воротам Облака в первом тайме (только две неточных попытки) – свидетельство того, что не напрягались защитники "Атлетико". Зато трудности возникали у игроков атакующего плана. "Эльче" топтался у своей штрафной, и долгое время единственным опасным моментом оставался дальний удар Льоренте.

Однако в конце тайма мадридцам удалось найти щель в построениях андердога. В ходе широкой атаки мяч с левого фланга переместили на правый, Триппьер мягко прострелил, а Суарес еще более мягким прикосновением подправил направление движения мяча – 1:0 и стратегическое преимущество перед вторым таймом.

Этот тайм "Атлетико" начал со сдержанных атак. Удары Феликса и Лемара были похожи на пристрелку, хотя игровое время уже перевалило за экватор, поэтому нужно было бить на поражение. Это, собственно, удалось Суаресу. После удобного прострела Карраско уругваец в своем двухсотом матча в Ла Лиге оформил 23-й дубль. Вот и залог сегодняшнего успеха "Атлетико".

Хотя "Эльче" сумел нарушить штиль на половине поля команды Диего Симеоне. После подачи от углового флажка Лукас Бое хорошо сыграл головой. Интрига? Нет, ее не было. Довольно быстро хозяева вернули себе преимущество в два мяча благодаря хитрости и ловкости Диего Косты. Нападающий, вернувшийся после долгого простоя, заработал пенальти в борьбе с Иваном Марконе (игрок "Эльче" зацепил Косту, но по руке). Реализованный Костой пенальти стал последним результативным действием этого матча.

"Эльче" в конце создал еще два момента, но оба – из офсайда. Да и Облак спасал даже несмотря на положение "вне игры". Эта победа на классе закрепила "Атлетико" на вершине турнирной таблицы. Неудача в дерби уже забыта.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Эльче" 3:1

Голы: Луис Суарес 41, Луис Суарес 58, Диего Коста 80 (пен.) - Лукас Бое 64

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Жоау Феликс (Диего Коста 73), Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа 74), Тома Лемар (Анхель Корреа 66), Ренан Лоди, Стефан Савич, Коке (Аугусто Фелипе 87), Янник Феррейра Карраско (Сауль Ньигес 66), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое, Тете Моренте, Рауль Гути (Нино 81), Фидель Чавес, Хосан Фернандес (Эмилиано Ригони 46), Антонио Барраган, Хосема Санчес, Хон Дональд (Хуан Санчес 46)

Предупреждения: Марио Эрмосо 40 - Гонсало Верду 14, Иван Марконе 79