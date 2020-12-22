Бензема признан лучшим футболистом сезона 2019/20 Ла Лиги по версии Marca

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил приз "Альфредо ди Стефано" -, награду, которая вручается лучшему игроку сезона в Ла Лиге. Организацией данной премии занимается издание Marca.

Карим стал первым футболистом, который получил эту награду в эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси, с 2009 года только они признавались лучшими.

В прошлом сезоне Бензема сыграл в Примере 37 матчей, в которых забил 21 мяч и отличился восьмью голевыми передачами. За "сливочных" футболист выступает с 2009 года, его контрактное соглашение рассчитано до 2022 года.