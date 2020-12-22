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Бензема признан лучшим футболистом сезона 2019/20 Ла Лиги по версии Marca
Прервал гегемонию Роналду и Месси
Французский нападающий мадридского "Реала"
Карим стал первым футболистом, который получил эту награду в эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси, с 2009 года только они признавались лучшими.
В прошлом сезоне Бензема сыграл в Примере 37 матчей, в которых забил 21 мяч и отличился восьмью голевыми передачами. За "сливочных" футболист выступает с 2009 года, его контрактное соглашение рассчитано до 2022 года.
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