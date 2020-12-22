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Бензема признан лучшим футболистом сезона 2019/20 Ла Лиги по версии Marca

Испания
(1 голосов)

Прервал гегемонию Роналду и Месси

Бензема признан лучшим футболистом сезона 2019/20 Ла Лиги по версии Marca
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Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил приз "Альфредо ди Стефано" -, награду, которая вручается лучшему игроку сезона в Ла Лиге. Организацией данной премии занимается издание Marca.

Карим стал первым футболистом, который получил эту награду в эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси, с 2009 года только они признавались лучшими.

В прошлом сезоне Бензема сыграл в Примере 37 матчей, в которых забил 21 мяч и отличился восьмью голевыми передачами. За "сливочных" футболист выступает с 2009 года, его контрактное соглашение рассчитано до 2022 года.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.12.2020 в 13:20
аргентинська пуп-зірка впала на дно Мессі звісно не міг виграти вчергове титул... без РУКИ ПЕРЕСА
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.12.2020 в 12:23
Не, ну банкрот Перес совсем уже обнаглел
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+2
0
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Loader (Днепр)
22.12.2020 в 12:56
Учитывая, что Месси выступил лучше Бензема в сезоне, таки да, Перес обнаглел.
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
22.12.2020 в 13:10
Ну должны же трофеи иметь какое-то значение.
+1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.12.2020 в 13:25
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) у дідка підгоріло фуфлонські пукани підриваває РУКА ПЕРЕСА... куди ж, без неї й Камп Ноу не знесуть
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