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Месси намекнул на возможный переход в клуб MLS

Испания
(1 голосов)

Решение о будущем откладывается до лета

Месси намекнул на возможный переход в клуб MLS
UA-Футбол
Новина українською

Капитан “Барселоны” Лионель Месси дал большое интервью La Sexta, в котором был затронут и вопрос его будущего. Аргентинец еще не знает, где будет играть в следующем сезоне, но высказал свои предпочтения.

“Я хотел бы поиграть в Соединенных Штатах, пожить в этой стране и получить опыт игры в MLS. Пока я не строю долгосрочные планы, хочу прежде всего завершить сезон”.

“Я не буду вести переговоры с другими клубами, – сказал Месси, чей контракт с “Барселоной" истекает летом. – Я подожду конца сезона и приму решение в июне”.

Также Месси отметил, что ни при каких обстоятельствах не перейдет в “Реал” Мадрид или “Атлетико”.

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити (Англия) Ла Лига ПСЖ
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