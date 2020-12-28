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Месси намекнул на возможный переход в клуб MLS
Решение о будущем откладывается до лета
Капитан “Барселоны” Лионель Месси дал большое интервью La Sexta, в котором был затронут и вопрос его будущего. Аргентинец еще не знает, где будет играть в следующем сезоне, но высказал свои предпочтения.
“Я хотел бы поиграть в Соединенных Штатах, пожить в этой стране и получить опыт игры в MLS. Пока я не строю долгосрочные планы, хочу прежде всего завершить сезон”.
“Я не буду вести переговоры с другими клубами, – сказал Месси, чей контракт с “Барселоной" истекает летом. – Я подожду конца сезона и приму решение в июне”.
Также Месси отметил, что ни при каких обстоятельствах не перейдет в “Реал” Мадрид или “Атлетико”.
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