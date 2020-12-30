AS: Коутиньо вернется не раньше февраля

“Барселона” не только не смогла обыграть во вчерашнем матче “Эйбар”, но и потеряла из-за травмы Филиппе Коутиньо.

Каталонский клуб не спешит информировать о травме бразильца, дожидаясь результата сканирования в среду. Однако, как информирует AS, по первым впечатлениям докторов “Барсы” новости неутешительны – у Коутиньо подозрение на повреждение мениска в левом колене.

Если томография покажет полный разрыв мениска, Коутиньо потребуется операция и четыре месяца на восстановление. При частичном повреждении будет использоваться консервативное лечение. В таком случае бразилец пропустит полтора-два месяца.

Ранее “Барселона” потеряла из-за травм Фати, Пике и Серхи Роберто.