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AS: Коутиньо вернется не раньше февраля
Бразилец травмировал мениск
“Барселона” не только не смогла обыграть во вчерашнем матче “Эйбар”, но и потеряла из-за травмы Филиппе Коутиньо.
Каталонский клуб не спешит информировать о травме бразильца, дожидаясь результата сканирования в среду. Однако, как информирует AS, по первым впечатлениям докторов “Барсы” новости неутешительны – у Коутиньо подозрение на повреждение мениска в левом колене.
Если томография покажет полный разрыв мениска, Коутиньо потребуется операция и четыре месяца на восстановление. При частичном повреждении будет использоваться консервативное лечение. В таком случае бразилец пропустит полтора-два месяца.
Ранее “Барселона” потеряла из-за травм Фати, Пике и Серхи Роберто.
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