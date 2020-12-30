Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико и Реал делят лидерство. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
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В Испании продолжается активная битва за первую строчку таблицы. "Атлетико" находится в более выгодном положении из-за матчей в запасе, но "Реал" вряд ли позволит своему конкуренту уйти в большой отрыв.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Атлетико"
|13
|10
|2
|1
|16-5
|+21
|32
|2
|"Реал"
|13
|10
|2
|3
|27-14
|+13
|32
|3
|"Реал Сосьедад"
|16
|7
|5
|4
|25-12
|+13
|26
|4
|"Севилья"
|14
|8
|2
|4
|17-10
|+7
|26
|5
|"Вильярреал"
|16
|6
|8
|2
|20-16
|+4
|26
|6
|"Барселона"
|15
|7
|4
|4
|28-15
|+13
|25
|7
|"Гранада"
|14
|6
|3
|5
|17-22
|-5
|21
|8
|"Сельта"
|15
|5
|5
|5
|20-20
|0
|20
|9
|"Кадис"
|16
|5
|4
|7
|11-20
|-9
|19
|10
|"Бетис"
|16
|6
|1
|9
|19-30
|-11
|19
|11
|"Атлетик"
|15
|5
|3
|7
|18-18
|0
|18
|12
|"Леванте"
|15
|4
|6
|5
|20-21
|-1
|18
|13
|"Хетафе"
|14
|4
|5
|5
|12-15
|-3
|17
|14
|"Алавес"
|15
|4
|5
|6
|13-17
|-4
|17
|15
|"Эйбар"
|16
|3
|7
|6
|12-16
|-4
|16
|16
|"Валенсия"
|15
|3
|6
|6
|21-22
|-1
|15
|17
|"Эльче"
|13
|3
|6
|4
|12-16
|-4
|15
|18
|"Вальядолид"
|16
|3
|6
|7
|15-24
|-9
|15
|19
|"Уэска"
|15
|1
|9
|5
|13-23
|-10
|12
|20
|"Осасуна"
|14
|3
|3
|8
|13-23
|-10
|12
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