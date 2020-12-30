Атлетико и Реал делят лидерство. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21

В Испании продолжается активная битва за первую строчку таблицы. "Атлетико" находится в более выгодном положении из-за матчей в запасе, но "Реал" вряд ли позволит своему конкуренту уйти в большой отрыв.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Атлетико" 13 10 2 1 16-5 +21 32 2 "Реал" 13 10 2 3 27-14 +13 32 3 "Реал Сосьедад" 16 7 5 4 25-12 +13 26 4 "Севилья" 14 8 2 4 17-10 +7 26 5 "Вильярреал" 16 6 8 2 20-16 +4 26 6 "Барселона" 15 7 4 4 28-15 +13 25 7 "Гранада" 14 6 3 5 17-22 -5 21 8 "Сельта" 15 5 5 5 20-20 0 20 9 "Кадис" 16 5 4 7 11-20 -9 19 10 "Бетис" 16 6 1 9 19-30 -11 19 11 "Атлетик" 15 5 3 7 18-18 0 18 12 "Леванте" 15 4 6 5 20-21 -1 18 13 "Хетафе" 14 4 5 5 12-15 -3 17 14 "Алавес" 15 4 5 6 13-17 -4 17 15 "Эйбар" 16 3 7 6 12-16 -4 16 16 "Валенсия" 15 3 6 6 21-22 -1 15 17 "Эльче" 13 3 6 4 12-16 -4 15 18 "Вальядолид" 16 3 6 7 15-24 -9 15 19 "Уэска" 15 1 9 5 13-23 -10 12 20 "Осасуна" 14 3 3 8 13-23 -10 12