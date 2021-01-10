Гризманн: Хорошо начали матч с Гранадой и во втором тайме смогли расслабиться

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал разгромную победу над "Гранадой" в матче 18-го тура испанской Ла Лиги.

"Нам нужно было взять все три очка. Очень доволен работой команды и нашей серией успехов. Мы знали, что на этом поле играть сложно, что соперник силен. Мы хорошо начали матч и во втором тайме смогли немного расслабиться", – сказал Гризманн.