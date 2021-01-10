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Гризманн: Хорошо начали матч с Гранадой и во втором тайме смогли расслабиться
Француз подвел итоги победы над "Гранадой"
Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал
"Нам нужно было взять все три очка. Очень доволен работой команды и нашей серией успехов. Мы знали, что на этом поле играть сложно, что соперник силен. Мы хорошо начали матч и во втором тайме смогли немного расслабиться", – сказал Гризманн.
В этом поединке француз отметился
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Источник:Marca
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