  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гризманн: Хорошо начали матч с Гранадой и во втором тайме смогли расслабиться
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гризманн: Хорошо начали матч с Гранадой и во втором тайме смогли расслабиться

Испания
(1 голосов)

Француз подвел итоги победы над "Гранадой"

Гризманн: Хорошо начали матч с Гранадой и во втором тайме смогли расслабиться
Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал разгромную победу над "Гранадой" в матче 18-го тура испанской Ла Лиги.

"Нам нужно было взять все три очка. Очень доволен работой команды и нашей серией успехов. Мы знали, что на этом поле играть сложно, что соперник силен. Мы хорошо начали матч и во втором тайме смогли немного расслабиться", – сказал Гризманн.

В этом поединке француз отметился двумя забитыми мячами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антуан Гризманн Барселона Ла Лига Гранада (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...