Месси и Роналду могли играть вместе?! Лапорта рассказал, из-за какого игрока Барселона не подписала Криштиану

Роналдиньо – тот футболист, который взял шефство над Лионелем Месси в начале карьеры аргентинца. Однако все могло сложиться иначе, цитирует Жоана Лапорту издание Marca.

"Барселона" собиралась подписать Роналдиньо и Рафу Маркеса. Окружение мексиканского футболиста предлагало нам купить Роналду, тогда Криштиану выступал в "Спортинге". Один из агентов сообщил, что в Лиссабоне есть футболист, которого клуб готов продать в "Манчестер Юнайтед" за 19 миллионов. Нам же предлагали приобрести его за 17".