Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси и Роналду могли играть вместе?! Лапорта рассказал, из-за какого игрока Барселона не подписала Криштиану
Представить только…
Роналдиньо – тот футболист, который взял шефство над Лионелем Месси в начале карьеры аргентинца. Однако все могло сложиться иначе, цитирует Жоана Лапорту издание Marca.
"Барселона" собиралась подписать Роналдиньо и Рафу Маркеса. Окружение мексиканского футболиста предлагало нам купить Роналду, тогда Криштиану выступал в "Спортинге". Один из агентов сообщил, что в Лиссабоне есть футболист, которого клуб готов продать в "Манчестер Юнайтед" за 19 миллионов. Нам же предлагали приобрести его за 17".
"Тем не менее, тогда мы уже вложили средства в приобретение Роналдиньо. Роналду действовал по всему фронту атаки, не только в центре, но мы решили, что "Барселона" укомплектована, и отказались от трансфера Криштиану. Я не жалею об этом".
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?
- Трансферная цель Зари, эпоха для Днепра-1 и переезд Соломона? Главные новости за 12 января. Аудио
- Атлетико наращивает отрыв. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО