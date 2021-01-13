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Месси и Роналду могли играть вместе?! Лапорта рассказал, из-за какого игрока Барселона не подписала Криштиану

Испания
(1 голосов)

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Месси и Роналду могли играть вместе?! Лапорта рассказал, из-за какого игрока Барселона не подписала Криштиану
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Роналдиньо – тот футболист, который взял шефство над Лионелем Месси в начале карьеры аргентинца. Однако все могло сложиться иначе, цитирует Жоана Лапорту издание Marca.

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"Барселона" собиралась подписать Роналдиньо и Рафу Маркеса. Окружение мексиканского футболиста предлагало нам купить Роналду, тогда Криштиану выступал в "Спортинге". Один из агентов сообщил, что в Лиссабоне есть футболист, которого клуб готов продать в "Манчестер Юнайтед" за 19 миллионов. Нам же предлагали приобрести его за 17".

"Тем не менее, тогда мы уже вложили средства в приобретение Роналдиньо. Роналду действовал по всему фронту атаки, не только в центре, но мы решили, что "Барселона" укомплектована, и отказались от трансфера Криштиану. Я не жалею об этом".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Роналдиньо Жоан Лапорта Барселона Рафаэль Маркес
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
13.01.2021 в 12:18
Сумніваюся, що ці двоє вжилися в одній команді. Ніхто з них не погодився бути "другою скрипкою". Хіба мало цьому прикладів... Beatles! Макартні та Ленон і... на вершині слави розбіглися.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.01.2021 в 11:41
CR7 з ЛеоМессі де мої тапки...та вони зараз "угарают со смеху"
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