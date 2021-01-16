Тете входит в шорт-лист мадридского Реала – СМИ

"Реал" составил шорт-лист игроков для усиления атаки перед стартом следующего сезона, сообщает Fichajes.

Новичок будет призван заменить Луку Йовича, на которого Зидан больше не рассчитывает, подтверждением чего стало возвращение хорвата в "Айнтрахт" на правах аренды. При этом новобранца ищут в группу атаки, однако это не обязательно должен быть центрфорвард.

Приоритетом как и ранее остаётся Эрлинг Холланд из дортмундской "Боруссии". Помимо норвежского голеадора "сливочные" также рассматривают кандидатуры Лаутаро Мартинеса ("Интер"), Дарвина Нуньеса ("Бенфика") и Тете ("Шахтер").

Напомним, Тете отметился голом и результативной передачей в матче первого тура группового этапа ЛЧ против "Реала" (2:3), обеспечив "горнякам" победу.