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Тете входит в шорт-лист мадридского Реала – СМИ

Испания
(1 голосов)

Игрок "Шахтёра" привлёк внимание очередного гранда?

Тете входит в шорт-лист мадридского Реала – СМИ
Новина українською

"Реал" составил шорт-лист игроков для усиления атаки перед стартом следующего сезона, сообщает Fichajes.

Новичок будет призван заменить Луку Йовича, на которого Зидан больше не рассчитывает, подтверждением чего стало возвращение хорвата в "Айнтрахт" на правах аренды. При этом новобранца ищут в группу атаки, однако это не обязательно должен быть центрфорвард.

Приоритетом как и ранее остаётся Эрлинг Холланд из дортмундской "Боруссии". Помимо норвежского голеадора "сливочные" также рассматривают кандидатуры Лаутаро Мартинеса ("Интер"), Дарвина Нуньеса ("Бенфика") и Тете ("Шахтер").

Напомним, Тете отметился голом и результативной передачей в матче первого тура группового этапа ЛЧ против "Реала" (2:3), обеспечив "горнякам" победу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Лаутаро Мартинес Тете Эрлинг Холанд Дарвин Нуньес
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Комментарии (2)
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Фк Гарт (Львів)
16.01.2021 в 17:11
Хто такий тітці?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.01.2021 в 16:29
35-40
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0
0


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