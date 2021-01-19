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Стало известно, готов ли Симеоне пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Атлетико
Диего остается?
Мадридский "Атлетико" хочет продлить трудовой договор с наставником команды Диего Симеоне до 2024 года. По информации издания AS, аргентинский специалист намерен продлить контракт с "матрасниками".
Тем не менее, ради обновления соглашения Диего придется снизить свои аппетиты по заработной плате. На данный момент он получает от боссов мадридцев 32 миллиона евро в год без уплаты налогов.
Текущий контракт Симеоне с мадридским клубом истекает в июне 2022 года. Диего возглавил "Атлетико" в 2011-м. Вместе с ним команда выиграла Ла Лигу, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы. Дважды "матрасники" выходили в финал Лиги чемпионов.
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