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Апелляция Барселоны по дисквалификации Лионеля Месси отклонена

Испания
(1 голосов)

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Апелляция Барселоны по дисквалификации Лионеля Месси отклонена
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Апелляция юристов каталонской "Барселоны" по решению о двухматчевой дисквалификации капитана команды Лионеля Месси была отклонена – об этом сообщает издание AS. Отметим, что аргентинский исполнитель уже пропустил поединок 1/8 Кубка Испании с "Корнельей" (2:0), еще Месси не примет участие в матче Ла Лиги с "Эльче".

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За красную карточку в финале Суперкубка Испании с "Атлетиком" из Бильбао (2:3) Лионелю и руководству "Барселоны" придется заплатить 600 и 700 евро соответственно в связи со статьями, которые прописаны в Дисциплинарном кодексе лиги.

Напомним, Лео наказали за удар сзади по голове игрока басков Вильялибре.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига
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Источник:
AS

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Комментарии (7)
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Spokoyno (Киев)
22.01.2021 в 14:31
Ну як завжди... Інформація про Реал дітЛОХИ не помітили чи скоріш їм не цікаво, а от про Барселону одразу зграя ЛОШАР прибігли... "Так чисто поржати"
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+2
-1
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Blackboria (Тернопіль)
22.01.2021 в 14:42
Я б сказав швидше зграя шавок завітала погавкати та посмердіти
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.01.2021 в 14:19
останнє речення просто супер... як пісня лине
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+1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.01.2021 в 14:17
чому сума штрафу настільки мала - 600-700 євро... треба 600-700 тисяч євро клубу та самому недобоксеру, відповідно
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+2
-1
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satellite (Харьков)
22.01.2021 в 13:59
Месси,ещё отделался лёгким испугом. Могли отстранить на 12 игр за такую красную.
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0
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prockop4uck (Киев)
22.01.2021 в 13:37
Сборище непуганых лошков снова нагнули
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.01.2021 в 14:15
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