Апелляция Барселоны по дисквалификации Лионеля Месси отклонена

Апелляция юристов каталонской "Барселоны" по решению о двухматчевой дисквалификации капитана команды Лионеля Месси была отклонена – об этом сообщает издание AS. Отметим, что аргентинский исполнитель уже пропустил поединок 1/8 Кубка Испании с "Корнельей" (2:0), еще Месси не примет участие в матче Ла Лиги с "Эльче".

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За красную карточку в финале Суперкубка Испании с "Атлетиком" из Бильбао (2:3) Лионелю и руководству "Барселоны" придется заплатить 600 и 700 евро соответственно в связи со статьями, которые прописаны в Дисциплинарном кодексе лиги.

Напомним, Лео наказали за удар сзади по голове игрока басков Вильялибре.