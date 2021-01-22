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Апелляция Барселоны по дисквалификации Лионеля Месси отклонена
Как же так?
Апелляция юристов каталонской "Барселоны" по решению о двухматчевой дисквалификации капитана команды Лионеля Месси была отклонена – об этом сообщает издание AS. Отметим, что аргентинский исполнитель уже пропустил поединок 1/8 Кубка Испании с "Корнельей" (2:0), еще Месси не примет участие в матче Ла Лиги с "Эльче".
За красную карточку в финале Суперкубка Испании с "Атлетиком" из Бильбао (2:3) Лионелю и руководству "Барселоны" придется заплатить 600 и 700 евро соответственно в связи со статьями, которые прописаны в Дисциплинарном кодексе лиги.
Напомним, Лео наказали за удар сзади по голове игрока басков Вильялибре.
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