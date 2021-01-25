Чудо-гол Валенсии, но мадридцы эффективнее. Видеообзор победного матча Атлетико

"Валенсия" забила чудо-гол. Урош Рачич издалека пробил без шансов для Яна Облака. Этим можно и нужно наслаждаться.

Но "Атлетико" был более эффективным. Мадридцы на гол соперника ответили своими тремя, один из которых принадлежит Луису Суаресу. Этот успех удержал "Атлетико" на вершине турнирной таблицы с комфортным преимуществом над конкурентами.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 20-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Валенсия".

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Валенсия" 3:1

Голы: Жоау Феликс 23, Луис Суарес 54, Анхель Корреа 72 - Урош Рачич 11