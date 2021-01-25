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Чудо-гол Валенсии, но мадридцы эффективнее. Видеообзор победного матча Атлетико

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Валенсия ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Чудо-гол Валенсии, но мадридцы эффективнее. Видеообзор победного матча Атлетико
UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" забила чудо-гол. Урош Рачич издалека пробил без шансов для Яна Облака. Этим можно и нужно наслаждаться.

Но "Атлетико" был более эффективным. Мадридцы на гол соперника ответили своими тремя, один из которых принадлежит Луису Суаресу. Этот успех удержал "Атлетико" на вершине турнирной таблицы с комфортным преимуществом над конкурентами.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 20-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Валенсия".

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Валенсия" 3:1
Голы: Жоау Феликс 23, Луис Суарес 54, Анхель Корреа 72 - Урош Рачич 11

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В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Луис Суарес Чемпионат Испании
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Комментарии (1)
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lucky_guy
25.01.2021 в 13:09
Что делал защитник опекавший Суареса во втором голе Атлетико??
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