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Чудо-гол Валенсии, но мадридцы эффективнее. Видеообзор победного матча Атлетико
Атлетико - Валенсия ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Валенсия" забила чудо-гол. Урош Рачич издалека пробил без шансов для Яна Облака. Этим можно и нужно наслаждаться.
Но "Атлетико" был более эффективным. Мадридцы на гол соперника ответили своими тремя, один из которых принадлежит Луису Суаресу. Этот успех удержал "Атлетико" на вершине турнирной таблицы с комфортным преимуществом над конкурентами.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 20-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Валенсия".
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Валенсия" 3:1
Голы: Жоау Феликс 23, Луис Суарес 54, Анхель Корреа 72 - Урош Рачич 11
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