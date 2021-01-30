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Реал - Леванте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Леванте: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал - Леванте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Леванте" на неделе прошел в четвертьфинал Кубка Испании, а вот "Реал" с дистанции сошел заранее. Поэтому неделю целенаправленно готовился именно к этому поединку. Итоги? Узнаем в субботу, 30-го января 2021-го года, начиная с 17:15.

Онлайн прямая текстовая трансляция поединка - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Реал" - "Леванте" обеспечит видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия) Где смотреть футбол
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maksim350ckon
30.01.2021 в 13:01
Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- srt.vg/sisky
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