Реал - Леванте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Леванте" на неделе прошел в четвертьфинал Кубка Испании, а вот "Реал" с дистанции сошел заранее. Поэтому неделю целенаправленно готовился именно к этому поединку. Итоги? Узнаем в субботу, 30-го января 2021-го года, начиная с 17:15.

Онлайн прямая текстовая трансляция поединка - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Реал" - "Леванте" обеспечит видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

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