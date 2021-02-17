Зидан вызвал в состав Реала своего сына

Из-за большого количества травмированных игроков наставник "Реала" Зинедин Зидан подтянул в основную команду нескольких молодых игроков клуба, в частности своего третьего сына Тео, который уже дебютировал в "Реал Кастильи", сообщает Marca.

18-летний полузащитник Тео уже раз тренировался с основой мадридцев еще в октябре 2019 - тогда его приняли в состав, опять же, из-за матчей национальных сборных и большого количества травмированных.

Похожая ситуация и сейчас. Кроме 195-сантиметрового сына Зинедина Зидана состав мадридцев пополнили вингер Кеннет Солер и правый защитник Лоренцо Агуадо.

Тео - третий сын Зинедина Зидана. Перед тем в "Реале" играли старшие сыновья Энцо (25 лет) и Лука (22) года.