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Зидан вызвал в состав Реала своего сына

Испания
(1 голосов)

Уже третий

Зидан вызвал в состав Реала своего сына

rmcsport.bfmtv

Новина українською

Из-за большого количества травмированных игроков наставник "Реала" Зинедин Зидан подтянул в основную команду нескольких молодых игроков клуба, в частности своего третьего сына Тео, который уже дебютировал в "Реал Кастильи", сообщает Marca.

18-летний полузащитник Тео уже раз тренировался с основой мадридцев еще в октябре 2019 - тогда его приняли в состав, опять же, из-за матчей национальных сборных и большого количества травмированных.

Похожая ситуация и сейчас. Кроме 195-сантиметрового сына Зинедина Зидана состав мадридцев пополнили вингер Кеннет Солер и правый защитник Лоренцо Агуадо.

Тео - третий сын Зинедина Зидана. Перед тем в "Реале" играли старшие сыновья Энцо (25 лет) и Лука (22) года.

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
17.02.2021 в 22:25
Где-то в Лондоне ехидно хихикает Бейл...
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