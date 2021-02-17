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Зидан вызвал в состав Реала своего сына
Уже третий
rmcsport.bfmtv
Из-за большого количества травмированных игроков наставник "Реала" Зинедин Зидан подтянул в основную команду нескольких молодых игроков клуба, в частности своего третьего сына Тео, который уже дебютировал в "Реал Кастильи", сообщает Marca.
18-летний полузащитник Тео уже раз тренировался с основой мадридцев еще в октябре 2019 - тогда его приняли в состав, опять же, из-за матчей национальных сборных и большого количества травмированных.
Похожая ситуация и сейчас. Кроме 195-сантиметрового сына Зинедина Зидана состав мадридцев пополнили вингер Кеннет Солер и правый защитник Лоренцо Агуадо.
Тео - третий сын Зинедина Зидана. Перед тем в "Реале" играли старшие сыновья Энцо (25 лет) и Лука (22) года.
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