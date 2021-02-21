Гроза авторитетов. Атлетико - Леванте 0:2. Обзор матча и видео голов

"Атлетико" серьезно ухудшил свое положение в борьбе за чемпионство. "Матрасники" имели преимущество в более чем десять очков над "Реалом" и "Барсой", но несколько неудачных результатов изменили ситуацию. Особенно насолил мадридцам "Леванте". Сначала "лягушата" отобрали два очка у "Атлетико" (ничья на поле "Леванте"), а затем и вообще победили в гостях.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча 24-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Леванте".

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Леванте" 0:2

Голы: Хосе Моралес 30, Хорхе Де Фрутос 90+5