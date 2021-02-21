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Гроза авторитетов. Атлетико - Леванте 0:2. Обзор матча и видео голов
Атлетико - Леванте ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
La Liga
"Атлетико" серьезно ухудшил свое положение в борьбе за чемпионство. "Матрасники" имели преимущество в более чем десять очков над "Реалом" и "Барсой", но несколько неудачных результатов изменили ситуацию. Особенно насолил мадридцам "Леванте". Сначала "лягушата" отобрали два очка у "Атлетико" (ничья на поле "Леванте"), а затем и вообще победили в гостях.
Как это было, смотрите в видеообзоре матча 24-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Леванте".
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Леванте" 0:2
Голы: Хосе Моралес 30, Хорхе Де Фрутос 90+5
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