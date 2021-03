Ждем на украинском? Барса создала русскоязычный аккаунт в Viber, Гризманн обратился к фанатам

Каталонская "Барселона" презентовала свой первый официальный русскоязычный аккаунт в социальных сетях. "Сине-гранатовые" создали группу в Viber. Отметим, что японская компания Rakuten, спонсор испанского гранда, владеет данным популярным мессенджером.

В честь запуска аккаунта пресс-служба клуба проведет онлайн-конференцию с участием Антуана Гризманна, Френки Де Йонга, Миралема Пьянича, Сержиньо Деста и Клемана Лангле, которые уже обратились к фанатам в промо-ролике. Видео можно посмотреть в Твиттере клуба.

???? Barça launches first social network in Russian through @Viber



Full story ???? https://t.co/h5bQiexF8g