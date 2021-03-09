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Ждем на украинском? Барса создала русскоязычный аккаунт в Viber, Гризманн обратился к фанатам

Испания
(1 голосов)

Покорение различных рынков

Ждем на украинском? Барса создала русскоязычный аккаунт в Viber, Гризманн обратился к фанатам

Фото: Barcelona / Автор неизвестен

Новина українською

Каталонская "Барселона" презентовала свой первый официальный русскоязычный аккаунт в социальных сетях. "Сине-гранатовые" создали группу в Viber. Отметим, что японская компания Rakuten, спонсор испанского гранда, владеет данным популярным мессенджером.

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В честь запуска аккаунта пресс-служба клуба проведет онлайн-конференцию с участием Антуана Гризманна, Френки Де Йонга, Миралема Пьянича, Сержиньо Деста и Клемана Лангле, которые уже обратились к фанатам в промо-ролике. Видео можно посмотреть в Твиттере клуба.

Напомним, спонсорское соглашение с японцами "Барселона" подписала почти 5 лет назад.

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В статье: Барселона
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Источник:
FC Barcelona

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