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Ждем на украинском? Барса создала русскоязычный аккаунт в Viber, Гризманн обратился к фанатам
Покорение различных рынков
Фото: Barcelona / Автор неизвестен
Каталонская "Барселона" презентовала свой первый официальный русскоязычный аккаунт в социальных сетях. "Сине-гранатовые" создали группу в Viber. Отметим, что японская компания Rakuten, спонсор испанского гранда, владеет данным популярным мессенджером.
В честь запуска аккаунта пресс-служба клуба проведет онлайн-конференцию с участием Антуана Гризманна, Френки Де Йонга, Миралема Пьянича, Сержиньо Деста и Клемана Лангле, которые уже обратились к фанатам в промо-ролике. Видео можно посмотреть в Твиттере клуба.
???? Barça launches first social network in Russian through @Viber— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2021
Full story ???? https://t.co/h5bQiexF8g
Напомним, спонсорское соглашение с японцами "Барселона" подписала почти 5 лет назад.
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