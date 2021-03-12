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Тренер, который младше Месси: Лапорта может пригласить в Барселону Нагельсманна вместо Кумана

Испания
(1 голосов)

Жоан знает, что делает?

Тренер, который младше Месси: Лапорта может пригласить в Барселону Нагельсманна вместо Кумана

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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Новый президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта хочет пригласить в клуб тренера "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна – об этом сообщает Cadena SER.

Лапорта с уважением относится к Рональду Куману, однако он желает видеть другого специалиста на должности главного тренера "сине-гранатовых" для своего проекта. В то же время, голландец может продолжить работу с каталонцами, если он возьмет золото чемпионата Испании. На данный момент его команда занимает второе место в Ла Лиге, отставание от "Атлетико" – 6 пунктов.

33-летний Нагельсманн возглавляет "быков" с 2019 года. До этого Юлиан работал в "Хоффенхайме". В сезоне-2019/20 немцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили "ПСЖ" (0:3).

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В статье: Рональд Куман Барселона Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Cadena SER

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