"Бавария" нацелена на подписание полузащитник "Атлетико" Сауля Ньигеса, сообщает AS.

Чемпионы Германии уже контактировали с окружением игрока. Мюнхенцы не готовы выплачивать клаусулу 26-летнего хавбека в размере 150 миллионов евро, надеясь сбить ценник почти в три раза.

С отъездом Тиаго Алькантары в "Ливерпуль" перед началом сезона у "Баварии" нет альтернатив дуэту Киммих-Горетцка в центре поля, что вызывает вопросы у боссов клуба. Также отмечается, что мюнхенцы вели переговоры по Саулю осенью, но они не увенчались успехом.

Контракт Ньигеса с "Атлетико" рассчитан до 2026 года.