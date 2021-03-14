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Бавария нацелена на трансфер Сауля – AS
Мюнхенцы планируют усилить центр поля
"Бавария" нацелена на подписание полузащитник "Атлетико" Сауля Ньигеса, сообщает AS.
Чемпионы Германии уже контактировали с окружением игрока. Мюнхенцы не готовы выплачивать клаусулу 26-летнего хавбека в размере 150 миллионов евро, надеясь сбить ценник почти в три раза.
С отъездом Тиаго Алькантары в "Ливерпуль" перед началом сезона у "Баварии" нет альтернатив дуэту Киммих-Горетцка в центре поля, что вызывает вопросы у боссов клуба. Также отмечается, что мюнхенцы вели переговоры по Саулю осенью, но они не увенчались успехом.
Контракт Ньигеса с "Атлетико" рассчитан до 2026 года.
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