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"Посмотрим". Бутрагеньо не исключает возвращение Криштиану Роналду в Реал
Камбэк возможен Криштиану
Photo by FABRICE COFFRINI / AFP via Getty Images
Вице-президент "Реала" Эмилио Бутрагеньо очень коротко высказался по поводу возможного возвращения Криштиану Роналду в Мадрид.
"Посмотрим".
10 июля 2018 года Роналду подписал четырехлетний контракт с "Ювентусом". За 9 сезонов в Мадриде Криштиану выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, КЧМ.
Эмилио Бутрагеньо Сантос – испанский футболист 1980-1990-х годов, центральный нападающий мадридского "Реала", игрок сборной Испании, участник двух чемпионатов мира. Входит в символический список ФИФА 100.
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