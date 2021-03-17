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"Посмотрим". Бутрагеньо не исключает возвращение Криштиану Роналду в Реал

Испания
(13 голосов)

Камбэк возможен Криштиану

"Посмотрим". Бутрагеньо не исключает возвращение Криштиану Роналду в Реал

Photo by FABRICE COFFRINI / AFP via Getty Images

Новина українською

Вице-президент "Реала" Эмилио Бутрагеньо очень коротко высказался по поводу возможного возвращения Криштиану Роналду в Мадрид.

"Посмотрим".

10 июля 2018 года Роналду подписал четырехлетний контракт с "Ювентусом". За 9 сезонов в Мадриде Криштиану выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, КЧМ.

Эмилио Бутрагеньо Сантос – испанский футболист 1980-1990-х годов, центральный нападающий мадридского "Реала", игрок сборной Испании, участник двух чемпионатов мира. Входит в символический список ФИФА 100.

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В статье: Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Эмилио Бутрагеньо
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Источник:
AS

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Комментарии (33)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.03.2021 в 15:46
Кіліан Мбаппе та Ерлінг Холланд найкращі футболісти нової епохи , у каталонський збанкрутований недогранд Барселону вони лиш перейдуть в останню чергу, перед пенсією, і лише при КОНТРАКТІ ЛОЯЛЬНОСТІ як у аргентинського недобоксера-лузера без каталонського серця...
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
17.03.2021 в 15:28
Не ясно зачем? Тренером, что ли?
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:43
У Переса уже старческий маразм начался (в принципе пора уже), а у Рональды начался климакс.
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0
-3
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 15:47
Забув з ригала перезайти?
+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 15:17
путалонці в істєріціякщо КР7 або Мбаппе перейдуть в Реал, то про меську вже ніхто і не згадаєне дотягує він до їх рівня. лише хуєски лякає
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:23
Если к нам перейдёт Холланд, а я на это очень надеюсь, то истерика начнётся у вас, мои милые мадридастики. Рональда уже старая лошадь, много не вспашет... ))
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0
-3
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 15:29
А Холланд шо альтруїст?
+3
0
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Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:30
А шо, великое имя клуба уже ничего не значит? Каталония богатая провинция, скинутся, купят. Кабан знает те тумбочки, где деньги лежат..
0
-3
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 15:40
Але поки що ні однієї з них не знайшовнапевно бармалєй також знав про ці тумбочки
+3
0
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Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:46
Ага, так он вам уже всё и рассказал. Наивные...
0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:06
Я так понял там уже всё на мази..
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0
-8
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 15:20
А ти шо думав? це ж не барса, які купляють аби когонайкращі гравці завжди грають за Реал
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:28
Ничего.. Отныне всё будет по-другому. Кабан своё дело знает... Больше всякое дорогостоящее барахло никто покупать не будет.
0
-3
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 15:33
Для початку потрібні гроші щоб "покупать" ще меську перепідписать потрібно та виплатити йому всі бонусибарса должнік свого же футболіста
+3
0
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Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:36
Месси должен уйти. ИМХО
0
-3
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.03.2021 в 15:41
"Кабан" Лапорта наступник барт'МЕУ (в усьому)... борги каталонського недогранду Барселона перевалили понад 1.3 млрд євро ключову роль у появі яких відіграв ЛеоМессі зі своїм КОНТРАКТОМ ЛОЯЛЬНОСТІ на 555 млн євро... і також недолугі трансфери "величия" від барт'МЕУ: Усман Дембеле (140 млн) Філіпе Коутіньо (150 млн КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ Барселона - Баварія - 2:8 КОУТ 2+1 !)
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:48
Ну это тебе так хочется думать, болезный.
0
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2021 в 15:02
Здесь один алень из псих палаты очень слезно попросил меня предоставить статистику рекордов великого ЛЕО МЕССИ. Я не жадный. Лови ! - 767 игр за один клуб, - 661 гол за один клуб, - 34 трофея в одном клубе, - наибольшее количество голов в Лиге - 465, - наибольшее количество побед в Лиге - 378, - наибольшее количество дублей в Лиге - 94, - наибольшее количество хет-триков в Лиге - 36 (5 покеров при этом), - наибольшее количество ассистов в Лиге - 189, - наибольшее количество голов за календарный год - 91, - наибольшее количество голов в сезоне - 73, - наибольшее количество голов в ЛЧ в одном клубе - 120, - наибольшее количество ЗМ - 6, - наибольшее количество трофеев Пичичи - 7, - наибольшее количество чемпионских титулов в одном клубе - 10, - - Кубок Короля - 6, - Суперкубок Испании - 8... Отвечу только тому, кто приведет вот такую же потрясающую статистику по другому футболисту... Если статистики не будет, а будут вопли, гуляйте лесом псих больные...
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+1
-8
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 15:11
А ще єдиний футболіст, якому офіційно дозволили приймати допінг
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+6
-1
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Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:19
Принимать неофициально ещё постыдней. Как это делала Рональда, бегая, как угорелая по полю, разрывая на себе футболки и показывая всем свой накачанный бюст.
0
-4
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Барселиниус (землянин)
17.03.2021 в 15:13
Надо законспектировать. И потом при случае мадридастам в рыл...
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0
-6
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REAL IMPORTA pa'mi (Madrid)
17.03.2021 в 15:33
мені хтось пояснить чому це усі псевдорекорди Мессі (ХАВІ-ІНЬЄСТА НАЙКРАЩІ, РЕКОРД ХАВІ!!!) *лише в одному клубі* мають вважатися рекордами світу ... шизофренію неадекватного монреальського пацієнта до розгляду можна взяти лише при його епітафії з надписом: вічно мессозбочений... і пожовклий портрет Ліонелли на пам'ятку про шепетівське дно еволюційного процесу
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+3
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
17.03.2021 в 14:54
РЕАЛісти шепетівського шизооленя нещадно рве мессоманія ... санітари, терміново потрібна госпіталізація з подальшою транквілізацією парнокопитного мессозбоченця - дуріана
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+7
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
17.03.2021 в 14:49
HALA REAL MADRID РЕАЛіст у серці назавжди
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+7
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2021 в 14:03
Подписание кр7 будет отличным шагом для обанкротившегося Реала. Уже продлил себя 35-летний Модрич, пенсионер Бензема надеется на то же самое. а там и Рамос протупит и останется. .Таким образом, Реал полностью свяжет свои финансы и у клуба не будет никакого развития... Или кто-то думает, что португальский дельфин перекрасился в альтруиста и не затребует у Переса 60 млн. евро брутто? И не будем забывать, что Бейл не поступился ни центом от своего контракта перед Пересом и каждый год выгребает кассу реала на почти 45 млн. евро.. Т.е., в такой ситуации, если возвращается в реал кр7, не может быть и речи про подписание Мбаппе или Холланда. Ну и перспективной молодежи будет закрыта дорога в основной состав... А ведь рядом, под носом у Переса наглядный пример великой Барселоны - Как надо работать со своей молодежью... Ансу Фати, Педри, Рики Пуч, Мингеза, Илайш Мориба...Эти игроки уже сейчас основа или почти основа великой Барсы. И за некоторых из этих парней большие клубы, типа Баварии или МЮ, готовы выложить 100 и больше млн. евро.. Давай, Реал, возвращай своего блудного сына... Поработай на его статистику еще пару лет, как это делает сейчас Ювентус... Но при этом нужно понимать, что про развитие клуба и, тем более, про трофеи, и речи не может быть...
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+1
-8
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 14:38
Ти ще позорніший ніж я думав так тупо спалив себе під ніком trafalgar Запоріжжя
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+7
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2021 в 14:47
Мене не цікавить думка дурня, який ніколи не думає, що каже.
+1
-8
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 14:56
А мені цікаво як ти так низько опустився, що сидиш з фейків своїх якби фанів раніше не помічав подібного
+7
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 14:47
Ти напевно забув, що в карліто контракт закінчується. І вряд лі за півроку він перетворився в альтруїста і не затребує в лапорти ще біля 500 млн, а то й більшебо зажерливість в цього малого неадекватна
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+7
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2021 в 14:50
карліто, як всі знають, це флорентіно перес. І, якщо зважити на те, що він веде себе як владольф путлєр, то він довічний президент. Так що, не соромся, дурню..
+1
-8
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
17.03.2021 в 14:48
статистика допінгованого GoldenDILDO ЛеоМессі який не в змозі навіть РЕАЛізувати пенальті ( справжній "геніус" такий "талант" ), при всьому цьому вічному пішоходу ЛеоМессі постійно заважають ці футбольні опоненти (яких аутист исподтишка ззаду по голові вдаряє - такий талант, що Баварія з Руменнігге ( *2:8 вічно з каталонськими FC PORNOSTAR) ніколи навіть не розглядали й не хотіли цього GoldenDILDO Мессі) перераховувати недобоксеру 555 млн євро КОНТРАКТ ЛОЯЛЬНОСТІ ( РУМЕННІГГЕ НАЗВАВ УРОДСТВОМ ФУТБОЛА!!! ) ... карлику ЛеоМессі вдалося без будь-яких докорів сумління попустити Барселону на дно де й закономірне місце каталонського збанкрутованого недогранду РЕАЛьно справжній ідол Барселони з "чистим" каталонським серцем готується справляти новосілля з любчиком-Неймарчиком ... ПСЖ РУЛИТЬ 4:1! Барселона ДЕКЛАСОВАНА!!!
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+7
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
17.03.2021 в 14:50
ВікторАплодісмєнт (Київ)
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+7
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.03.2021 в 15:01
Ти бачив коменти з цим trafalgar ом? Бан знімається автоматично. Ніхто не знав коли саме його знімутьну вірніше можна було відрахувати, але кому це потрібно
+6
0


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