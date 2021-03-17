"Посмотрим". Бутрагеньо не исключает возвращение Криштиану Роналду в Реал

Подписание кр7 будет отличным шагом для обанкротившегося Реала. Уже продлил себя 35-летний Модрич, пенсионер Бензема надеется на то же самое. а там и Рамос протупит и останется. .Таким образом, Реал полностью свяжет свои финансы и у клуба не будет никакого развития... Или кто-то думает, что португальский дельфин перекрасился в альтруиста и не затребует у Переса 60 млн. евро брутто? И не будем забывать, что Бейл не поступился ни центом от своего контракта перед Пересом и каждый год выгребает кассу реала на почти 45 млн. евро.. Т.е., в такой ситуации, если возвращается в реал кр7, не может быть и речи про подписание Мбаппе или Холланда. Ну и перспективной молодежи будет закрыта дорога в основной состав... А ведь рядом, под носом у Переса наглядный пример великой Барселоны - Как надо работать со своей молодежью... Ансу Фати, Педри, Рики Пуч, Мингеза, Илайш Мориба...Эти игроки уже сейчас основа или почти основа великой Барсы. И за некоторых из этих парней большие клубы, типа Баварии или МЮ, готовы выложить 100 и больше млн. евро.. Давай, Реал, возвращай своего блудного сына... Поработай на его статистику еще пару лет, как это делает сейчас Ювентус... Но при этом нужно понимать, что про развитие клуба и, тем более, про трофеи, и речи не может быть...