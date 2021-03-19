Портал Footy Headlines опубликовал комплект гостевой экипировки мадридского "Реала" на кампанию-2021/22. Джерси идет в синем цвете – с оранжевыми полосами и белой отделкой под логотипы.

Источник сообщает, что форма будет представлена в конце июня.

Такой дизайн – дань уважения Plaza de Cibeles, одной из главных площадей Мадрида, символу столицы. Отмечается, что майка воссоздает оттенки, которые можно увидеть возле достопримечательности как днем, так и ночью.