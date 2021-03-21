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Реал предлагает Алабе меньше 10 млн евро в год и большой подписной бонус
"Сливочные" продолжают охотиться за австрийцем
Мадридский "Реал" продолжает пытаться найти подход к универсалу "Баварии" Давиду Алабе. "Сливочные" предложили австрийцу контракт с зарплатой 165 тыс фунтов в неделю (9,95 млн евро в год) и подписной бонус размером 17 млн евро. Об этом сообщает английский источник The Sun.
Ранее сообщалось, что Давид достиг устной договоренности с мадридским клубом на счет его присоединения по окончании сезона. Напомним, что контракт австрийца с "Баварией" истекает в июне и игрок не хочет его продлевать.
Так как это будет бесплатный трансфер, то "Реал" готов выплатить бонус. Отметим, что в "Баварии" игрок пока зарабатывает 190 тыс евро в неделю (9, 88 млн евро в год). Австриец неоднократно просил ему поднять зарплату, однако мюнхенцы не хотели вступать в переговоры.
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