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Серхио Рамос получил мышечную травму накануне матча с Барселоной
Отсутствие Рамоса поможет Барселоне
Медицинское обследование выявило у защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса мышечную травму за девять дней до матча с "Барселоной", пишет пресс-служба клуба.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за "Реал" 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со "сливочными" рассчитан до конца июня 2021 года.
Матч "Реал" — "Барселона" пройдёт 10 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.
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