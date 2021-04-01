Серхио Рамос получил мышечную травму накануне матча с Барселоной

Медицинское обследование выявило у защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса мышечную травму за девять дней до матча с "Барселоной", пишет пресс-служба клуба.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за "Реал" 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со "сливочными" рассчитан до конца июня 2021 года.

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Матч "Реал" — "Барселона" пройдёт 10 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.