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Составы на матч Реал - Барса. Месси в старте, Гризманн - в запасе

Испания
(1 голосов)

Имена игроков, которые начнут "эль-класико" с первых минут

Составы на матч Реал - Барса. Месси в старте, Гризманн - в запасе

Фото - laliga.com

Новина українською

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" примет каталонскую "Барселону". Начало встречи - 22:00.

Зинедин Зидан и Рональд Куман определились со стартовыми составами своих команд на "эль-класико".

"Реал": Куртуа – Васкес, Начо, Милитао, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро – Винисиус, Вальверде, Бензема.

Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Одриосола, Асенсио, Иско, Родриго, Диас.

"Барселона": тер Штеген – Дест, Мингеса, Араухо, Лангле, Альба, – Бускетс, де Йонг, Педри – Месси, Дембеле.

Запасные: Пенья, Тенас, Умтити, Роберто, Пике, Фирпо, Пуч, Пьянич, Мориба, Тринкан, Брайтвейт, Гризманн.

Напомним, в первом круге на "Камп Ноу" "сливочные" обыграли "сине-гранатовых" со счетом 3:1.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Дизайнер бутылок (Киев)
10.04.2021 в 22:35
Добре що грає той чорненький в нападі Реалу!!! Любить він забивати!
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