Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Составы на матч Реал - Барса. Месси в старте, Гризманн - в запасе
Имена игроков, которые начнут "эль-класико" с первых минут
Фото - laliga.com
В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" примет каталонскую "Барселону". Начало встречи - 22:00.
Зинедин Зидан и Рональд Куман определились со стартовыми составами своих команд на "эль-класико".
"Реал": Куртуа – Васкес, Начо, Милитао, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро – Винисиус, Вальверде, Бензема.
Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Одриосола, Асенсио, Иско, Родриго, Диас.
"Барселона": тер Штеген – Дест, Мингеса, Араухо, Лангле, Альба, – Бускетс, де Йонг, Педри – Месси, Дембеле.
Запасные: Пенья, Тенас, Умтити, Роберто, Пике, Фирпо, Пуч, Пьянич, Мориба, Тринкан, Брайтвейт, Гризманн.
Напомним, в первом круге на "Камп Ноу" "сливочные" обыграли "сине-гранатовых" со счетом 3:1.
Популярное сейчас
- Динамо не подпускает Шахтёр. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Манор Соломон подбирается к лидерам. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Журналист Футбол 1: Тайсон больше не сыграет за Шахтер
- Папу Гомес об уходе из Аталанты: Я все еще пытаюсь понять, как это произошло
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО