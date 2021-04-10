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Бензема эффектно открыл счет в Эль-Класико. ВИДЕО
Теперь слово за Месси?
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает каталонскую "Барселону".
Счет в поединке открыл форвард "сливочных" Карим Бензема. Француз поразил ворота тер Штегена на 13-й минуте встречи: Лукас Васкес с правого фланга сделал прострел, Бензема нашел свободную зону на ближней штанге в штрафной площадке, ворвался и точно пробил пяткой в ближний угол ворот "блауграны".
В текущем сезоне 33-летний Карим провел во всех турнирах 35 матчей, забил 25 голов и 6 результативных передач.
Видео гола Бензема
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