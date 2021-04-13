Серхио Рамос сдал положительный тест на COVID-19

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне капитан испанского клуба провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что 35-летний футболист пропустил матч с "Барселоной" из-за травмы. И скорее всего не сыграет против "Хетафе" 18 апреля.