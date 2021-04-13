Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серхио Рамос сдал положительный тест на COVID-19
Ранее он пропустил матч против "Барселоны" из-за травмы
menshealth.com
Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне капитан испанского клуба провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что 35-летний футболист пропустил матч с "Барселоной" из-за травмы. И скорее всего не сыграет против "Хетафе" 18 апреля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Real Madrid
Популярное сейчас
- По схеме 3-2-1: из-за вспышки COVID-19 команда из Колумбии вышла на матч первенства… всемером
- Цель - завершить начатое. Челси - Порту. Анонс и прогноз матча на 13 апреля 2021
- Климовский нашел работу в Первой лиге, интерес Динамо к Ярмоленко. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Сантиметры от шедевра. ВИДЕО, как Месси попал в штангу прямым ударом с углового
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...