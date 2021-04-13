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Серхио Рамос сдал положительный тест на COVID-19

Испания
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Ранее он пропустил матч против "Барселоны" из-за травмы

Серхио Рамос сдал положительный тест на COVID-19

menshealth.com

Новина українською

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне капитан испанского клуба провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что 35-летний футболист пропустил матч с "Барселоной" из-за травмы. И скорее всего не сыграет против "Хетафе" 18 апреля.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid

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