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Бензема догнал Роналду и Рауля по ассистам за Реал – Зидан очень доволен работой Карима
"Сливочные" на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Кадисом" (3:0).
"Я крайне доволен игрой Бензема, речь не только о его голах. Я доволен всем тем объемом, который он дает. Для нас важно играть с азартом и хорошо в защите. Мы вновь отлично обороняемся, это главное".
Нападающий мадридцев Карим Бензема оформил дубль и отдал результативную передачу на Альваро Одриосолу. За период выступлений в "Реале" французу удалось принять участие в 392 голах "меренг" (276 забитых мячей и 116 результативных передач). Интересно, что по ассистам Бензема догнал Рауля Гонсалес и Криштиану Роналду (тоже 116). Это лучший результат клуба за последние 25 лет.
Benzema (276 goles y 116 asistencias) ha participado en 392 goles del Madrid.— Pedro Martin (@pedritonumeros) April 21, 2021
Jugadores con más asistencias con el Madrid en los últimos 25 años:
116 Raúl
116 Cristiano
116 Benzema
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