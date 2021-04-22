  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бензема догнал Роналду и Рауля по ассистам за Реал – Зидан очень доволен работой Карима
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема догнал Роналду и Рауля по ассистам за Реал – Зидан очень доволен работой Карима

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" на связи

Бензема догнал Роналду и Рауля по ассистам за Реал – Зидан очень доволен работой Карима

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Кадисом" (3:0).

Читайте такжеПримера. Кадис - Реал 0:3. Сливочные вышли на первое место в таблице

"Я крайне доволен игрой Бензема, речь не только о его голах. Я доволен всем тем объемом, который он дает. Для нас важно играть с азартом и хорошо в защите. Мы вновь отлично обороняемся, это главное".

Нападающий мадридцев Карим Бензема оформил дубль и отдал результативную передачу на Альваро Одриосолу. За период выступлений в "Реале" французу удалось принять участие в 392 голах "меренг" (276 забитых мячей и 116 результативных передач). Интересно, что по ассистам Бензема догнал Рауля Гонсалес и Криштиану Роналду (тоже 116). Это лучший результат клуба за последние 25 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...