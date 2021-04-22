Бензема догнал Роналду и Рауля по ассистам за Реал – Зидан очень доволен работой Карима

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Кадисом" (3:0).

"Я крайне доволен игрой Бензема, речь не только о его голах. Я доволен всем тем объемом, который он дает. Для нас важно играть с азартом и хорошо в защите. Мы вновь отлично обороняемся, это главное".

Нападающий мадридцев Карим Бензема оформил дубль и отдал результативную передачу на Альваро Одриосолу. За период выступлений в "Реале" французу удалось принять участие в 392 голах "меренг" (276 забитых мячей и 116 результативных передач). Интересно, что по ассистам Бензема догнал Рауля Гонсалес и Криштиану Роналду (тоже 116). Это лучший результат клуба за последние 25 лет.