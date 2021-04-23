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Фестиваль результативности. Барселона - Хетафе 5:2. Обзор матча и видео голов
Барселона - Хетафе ⋉ 5:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - La Liga
"Хетафе" проводит плохой сезон, но с грандами у "городских" особые отношения. Ранее удалось отобрать очки у "Атлетико" и "Реала", на что-то подобное команда Бордаласа настраивалась и в поединке с "Барсой". Забила дважды, но пропустила в ответ пять.
Это был фестиваль результативности с красивыми, трудовыми и курьезными голами. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 31-го тура чемпиона Испании "Барселона" - "Хетафе".
31-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Хетафе" - 5:2
Голы: Месси, 8, 33, Шакла, 28 (автогол), Араухо, 87, Гризманн, 90+2 (с пенальти) - Ленгле, 12 (автогол), Унал, 69 (с пенальти)
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