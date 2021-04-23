  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фестиваль результативности. Барселона - Хетафе 5:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фестиваль результативности. Барселона - Хетафе 5:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона - Хетафе ⋉ 5:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Фестиваль результативности. Барселона - Хетафе 5:2. Обзор матча и видео голов

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе" проводит плохой сезон, но с грандами у "городских" особые отношения. Ранее удалось отобрать очки у "Атлетико" и "Реала", на что-то подобное команда Бордаласа настраивалась и в поединке с "Барсой". Забила дважды, но пропустила в ответ пять.

Это был фестиваль результативности с красивыми, трудовыми и курьезными голами. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 31-го тура чемпиона Испании "Барселона" - "Хетафе".

31-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Хетафе" - 5:2
Голы: Месси, 8, 33, Шакла, 28 (автогол), Араухо, 87, Гризманн, 90+2 (с пенальти) - Ленгле, 12 (автогол), Унал, 69 (с пенальти)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона "Хетафе"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...