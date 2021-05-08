Рамос и Варан не сыграют против Севильи

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос пропустит матч 35-го тура Ла Лиги против "Севильи". Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

У испанца диагностировали воспаление мышцы левой ноги. Напомним, что недавно он вернулся после травмы колена, которую залечивал весь апрель. Рамос провел 90 минут в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси", к которому он не был готов на все 100%.

На этом проблемы в центре защиты мадридцев не заканчиваются, ведь Рафаэль Варан до сих пор находится в лазарете и не сможет помочь команде против андалусийцев. Об этом сообщает AS. Француз получил повреждение в предыдущем матче чемпиона Испании против "Осасуны".

Кроме двух защитников вне игры остаются Карвахаль и Лукас. А вот Вальверде и Винисиус уже выздоровели и готовы принять участие в матче.

Поединок против "Севильи" состоится 9 мая в 22:00. Сейчас "Реал" занимает второе место, опережая четвертых андалусийцев на четыре очка. Лидер "Атлетико" имеет преимущество в два зачетных пункта над "сливочными".