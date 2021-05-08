Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамос и Варан не сыграют против Севильи
Снова в "сливочных" проблемы в центре защиты
AS
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос пропустит матч 35-го тура Ла Лиги против "Севильи". Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".
У испанца диагностировали воспаление мышцы левой ноги. Напомним, что недавно он вернулся после травмы колена, которую залечивал весь апрель. Рамос провел 90 минут в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси", к которому он не был готов на все 100%.
На этом проблемы в центре защиты мадридцев не заканчиваются, ведь Рафаэль Варан до сих пор находится в лазарете и не сможет помочь команде против андалусийцев. Об этом сообщает AS. Француз получил повреждение в предыдущем матче чемпиона Испании против "Осасуны".
Кроме двух защитников вне игры остаются Карвахаль и Лукас. А вот Вальверде и Винисиус уже выздоровели и готовы принять участие в матче.
Поединок против "Севильи" состоится 9 мая в 22:00. Сейчас "Реал" занимает второе место, опережая четвертых андалусийцев на четыре очка. Лидер "Атлетико" имеет преимущество в два зачетных пункта над "сливочными".
Популярное сейчас
- Кулач может покинуть Ворсклу, Ванат останется в Динамо надолго. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Рациональная Заря, парадокс Колоса. Эксперты о 25-м туре УПЛ
- Пятов летом покинет сборную Украины, УЕФА накажет клубы Суперлиги. Главные новости за 7 мая
- Определились финалисты Лиги Европы
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО