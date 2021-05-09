Пике после симуляции Суареса: Ладно, толстяк, не гони. Все в порядке

Во время вчерашнего поединка Ла Лиги между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико" между нападающим "матрасников" Луисом Суаресом, голкипером "блауграны" тер Штегеном и центрбэком "сине-гранатовых" Жераром Пике возникла перепалка.

В одной из игровых ситуаций уругвайский форвард упал на газон после столкновения с немецким стражем ворот. Тер Штеген посчитал, что экс-одноклубник симулирует и высказал свои претензии Суаресу: "Это была рука. Если бы я сыграл ногой, то да, но это...".

Жерар Пике также обратился к Луису: "Ладно, толстяк, не гони. Все в порядке".