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Пике после симуляции Суареса: Ладно, толстяк, не гони. Все в порядке

Испания
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Детали перепалки между Пике, Суаресом и тер Штегеном

Пике после симуляции Суареса: Ладно, толстяк, не гони. Все в порядке

MundoDeportivo

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Во время вчерашнего поединка Ла Лиги между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико" между нападающим "матрасников" Луисом Суаресом, голкипером "блауграны" тер Штегеном и центрбэком "сине-гранатовых" Жераром Пике возникла перепалка.

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В одной из игровых ситуаций уругвайский форвард упал на газон после столкновения с немецким стражем ворот. Тер Штеген посчитал, что экс-одноклубник симулирует и высказал свои претензии Суаресу: "Это была рука. Если бы я сыграл ногой, то да, но это...".

Жерар Пике также обратился к Луису: "Ладно, толстяк, не гони. Все в порядке".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона Марк-Андре тер Штеген Жерар Пике
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Источник:
Mundo Deportivo

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