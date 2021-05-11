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Куман – о недовольстве Зидана: Если в Реале считают, что судьи им навредили, то это их проблемы
Жесткий Рональд
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман высказался по поводу недовольства Зинедина Зидана судейством в поединке между "Реалом" и "Севильей" (2:2).
"Знаете, если кому-то лучше не говорить о судействе, так это мне. Я уже сказал то, что думаю, мое мнение не изменилось. Если в "Реале" считают, что им навредили, то это их проблемы. Единственное, что я могу сказать, как тренер, что сейчас вы вообще не знаете, что считается игрой рукой".
За три тура до конца финиша Ла Лиги сразу четыре клуба претендуют на золото – "Атлетико" (77 очков), "Реал" (75), "Барселона" (75) и "Севилья" (71).
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